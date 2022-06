Mangiare in modo sano e salutare è fondamentale per mantenersi in forma e garantirsi una vita lontana dai fattori di rischio di notevoli malattie. La migliore scelta da fare potrebbe essere seguire la dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’Umanità. È una dieta basata su frutta, cereali, poca carne e pochi grassi animali, olio extravergine d’oliva, legumi, freschi e secchi e pesce.

Portare in tavola tutti questi alimenti può contribuire a ridurre l’incidenza e la mortalità per tumori, malattie cardiovascolari e probabilmente per Parkinson e Alzheimer. Ad esempio, secondo uno studio, il sulforafano, un fitocomposto presente nei germogli di molte crucifere tra cui cavolfiori, potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer.

Mettere nel carrello della spesa determinati alimenti potrebbe davvero essere un toccasana per la salute nostra e dei nostri familiari. Tra questi spicca per i suoi valori nutrizionali e per il suo sapore gustoso il rombo, un pesce quasi senza spine adatto ad adulti di ogni età e bambini. Con questo pesce possono realizzarsi diverse ricette gustose accompagnate da verdure di stagione in grado di apportare all’organismo importanti principi nutritivi.

È questo il pesce che tanti chiedono perché quasi senza spine e ideale anche per chi ha problemi alla tiroide

Il rombo è un pesce piatto appartenente alla famiglia dei Botidi, si trova nel Mar Mediterraneo, nel Mar del Nord, nel Mar Baltico. Nonché lungo le coste atlantiche dell’Europa. Il rombo è un pesce pregiato, facile da digerire e povero di grassi. È ideale soprattutto per chi segue un’alimentazione ipocalorica, si pensi che 100 grammi contengono appena 81 calorie. È un’ottima fonte di proteine e sali minerali, come fosforo, iodio, magnesio, calcio e potassio. Pertanto è importante per la salute delle ossa e dei denti. Grazie allo iodio contenuto può essere inserita anche nelle diete di chi ha problemi tiroidei. Infatti potrebbe aiutare ad equilibrare la produzione dell’ormone prodotto dalla tiroide.

È un alimento inoltre preziosissimo per mantenere la pressione nella norma grazie al potassio e addirittura potrebbe diminuire il rischio di calcoli renali ricorrenti. È in grado infine di ridurre il rischio di perdere il tessuto osseo durante l’invecchiamento. Inoltre le sue carni sono bianche e polpose e si prestano alla preparazione di tantissime ricette facili e veloci. Grazie alla sua versatilità e al suo sapore è questo il pesce che tanti chiedono perché oltre al gusto apporta importanti benefici al nostro organismo.

Oltre alla classica combinazione di rombo e patate al forno, si potrà preparare anche gratinato con le zucchine. Basteranno due filetti di rombo, una zucchina, 2 cucchiai di pangrattato, olio evo, sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa passiamo sotto l’acqua corrente i filetti di rombo e poi li tamponiamo con la carta assorbente. Affettiamo la zucchina a rondelle sottili e la mettiamo da parte. Nel frattempo, ricopriamo di carta forno una teglia sulla quale spargiamo un filo d’olio e disponiamo i filetti. A questo punto sistemiamo sui filetti di rombo le zucchine. Spolveriamo sopra il pangrattato, sale, pepe q.b. un filo d’olio e inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi. A questo punto non resta che portarlo in tavola e soddisfare il palato di grandi e piccini.

