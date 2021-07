Potrà sembrare strano, ma è proprio questo il periodo ideale per potare le nostre siepi. Se vogliamo che in autunno non si spoglino eccessivamente dobbiamo curarle già da ora. Soprattutto se le nostre siepi servono non solo ad abbellire terrazzi e balconi ma anche a proteggerci da occhi indiscreti e vicini un po’ impiccioni.

Potatura verticale o orizzontale?

Prima di considerare quali attrezzi ci servono, dobbiamo capire come potare la nostra siepe. La potatura ideale in questo periodo tra fine luglio e agosto è quella di mantenimento. Non andremo a sfogliare troppo la siepe ma penseremo più a darle una forma. L’ideale è dare una forma un po’ a trapezio. Lasciando la base più larga rispetto alla cima, così anche le foglie più basse assorbiranno la luce.

È questo il momento giusto per potare le nostre siepi e farle crescere rigogliose

Ora che sappiamo come tagliare la siepe per farla crescere più piena e rigogliosa passiamo agli utensili. Se non siamo troppo esperti lasciamo stare il tagliasiepe elettrico. È sicuramente un attrezzo valido e comodo ma può essere pericoloso per chi non sa maneggiarlo. Un paio di cesoie manuali sapranno fare benissimo il loro lavoro.

Controlliamo bene il fogliame, se le foglie sono spezzate in due recidiamole subito. Queste possono col tempo indebolire la pianta e impedirle di “riempirsi a dovere”. Si raccomanda di disinfettare le cesoie dopo ogni potatura. In questo modo eviteremo il propagarsi delle malattie da una pianta all’altra.

Quindi, è questo il momento giusto per potare le nostre siepi e farle crescere rigogliose. Cosa aspettiamo, rimbocchiamoci le maniche e rendiamo il nostro giardino perfetto e da far invidia. Ricordiamoci che le grandi potature sono consigliate circa tre volte all’anno. Cerchiamo di procedere per intervalli regolari così la pianta crescerà forte e sana. Poi all’occorrenza eliminiamo solo le foglie appassite o rovinate.

