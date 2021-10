Con l’arrivo dell’autunno sono tanti i frutti e gli ortaggi da portare sulla tavola per garantirsi un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti, il segreto per mangiare bene è utilizzare i prodotti tipici stagionali, in questo modo saremo sicuri di mangiare alimenti genuini. In questo periodo sono davvero tanti i prodotti con cui fare scorta di vitamine importanti per la nostra salute. Ad esempio, potremo portare a tavola dei gustosi funghi e fare un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.

Un altro ortaggio tipicamente autunnale che ritroviamo tra i banchi del mercato e nelle vetrine dei negozi in attesa di Halloween, è la zucca. È buona, gustosa e versatile, si presta a tantissime ricette dolci e salate e per di più apporta notevoli benefici al nostro organismo. Ma è questo il modo in cui non abbiamo mai mangiato la zucca e di cui impazziremo.

Infatti se abbiamo voglia di uno snack leggero ma sfizioso e diverso dal solito, questa ricetta fa al caso nostro. Si tratta dei bastoncini di zucca al forno, perfetti per uno spuntino pomeridiano originale, come stuzzichino per accompagnare un aperitivo, o anche semplicemente come contorno. Si tratta di una ricetta leggera ma allo stesso tempo appetitosa, che non ci farà sentire in colpa.

La zucca, infatti, è povera di calorie, ma è ricca di tantissime vitamine, in particolare, vitamina A e C che apportano al nostro organismo tantissimi nutrienti importanti. È inoltre anche un’ottima fonte di sali minerali, come potassio, fosforo, calcio e magnesio. Proprio come descritto nell’articolo “È questa la confettura tipicamente autunnale che farà bene al cuore e alla pelle”.

Per la preparazione dei nostri bastoncini al forno occorreranno:

600 gr di zucca;

pangrattato;

sale e pepe q.b.;

paprika;

olio extra vergine d’oliva.

Per prima cosa pulire la zucca, levando semi e polpa e tagliarla in bastoncini. Se abbiamo poco tempo, al supermercato potremo trovare la zucca in vaschette già pulita e affettata. Mettere tutti i bastoncini in una ciotola, aggiungere il sale e il pepe a piacere, l’olio e la paprika e mescolare con le mani.

Nel frattempo preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità ventilata. Poi passare i bastoncini di zucca nel pangrattato e adagiarli su una teglia rivestita di carta forno. A questo punto infornarli per 20/30 minuti avendo cura di girarli a metà cottura. Una volta cotti, non ci resta che servirli.

Se, invece, siamo amanti di legumi potremo tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore.