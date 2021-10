Esiste una pietra tra le più famose al mondo e tra le più richieste in gioielleria, difficile da reperire vera o perlomeno capire se non possiede una certificazione che l’attesti. Stiamo parlando dell’ambra vera, una delle pietre più preziose al mondo. Riguardo a questa gemma, non è difficile imbattersi in copie molto simili che possono trarre in inganno.

Ma non tutti sanno che oltre alla certificazione, che è un documento importante che dovrebbe accompagnare sempre un gioiello di un certo valore, esistono dei piccoli segreti per poter riconoscere una delle gemme più in voga dell’autunno. Infatti l’ambra è una delle pietre che si dovrebbe indossare proprio in questo periodo per avere il giusto outfit autunnale.

Dove comprare questa meraviglia per poterla indossare subito

Come detto in precedenza l’ambra è una delle pietre più costose in gioielleria. Si presenta molto leggera, calda e delicata. Questa pietra è tra le più falsificate ed è possibile trovarla un po’ ovunque. Mercatini, aste online, siti e-commerce e qualsiasi altro canale commerciale dedicato alla vendita.

In realtà, anche se nella maggior parte dei casi è molto facile imbattersi in ambra falsa, c’è una possibilità di trovare un vero affare. Ma attenzione, perché bisogna conoscere dei piccoli particolari per riconoscere le imitazioni di questa gemma eccezionale.

A tutela del consumatore, esiste una normativa chiamata di diritto di recesso per la vendita a distanza, fuori dal pubblico esercizio. Quindi prima di acquistare qualsiasi oggetto online, bisogna informarsi se è possibili fare il reso. Qualora fosse possibile, si può fare arrivare l’articolo a casa e farlo controllare da occhi esperti o provare a capirlo da soli con dei piccoli trucchetti.

È questo il modo giusto per riconoscere una delle gemme più in voga dell’autunno

Questa pietra non è come tutte le altre, essendo resina fossile definita pietra organica, quindi generata da organismi viventi. Da non dimenticare che l’ambra può aver trattenuto nella sua resina dei piccoli frammenti di insetti, piante o similari che danno un valore alto alla pietra. Questi sono rarissimi ed introvabili e quelle che si trovano in commercio sono la maggior parte con insetti molto grandi che difficilmente avrebbero potuto trovare la morte in una colata di resina.

Ma è proprio in questo caso che è possibile imbattersi in un’altra pietra, il copale. Questa è simile all’ambra ma più recente, facilmente distinguibile per il suo aspetto opaco e se si fa una leggera pressione con la punta di una penna, rimarrà il segno, rispetto ad una pietra d’ambra.

Per capire se si tratta di una vera pietra d’ambra, si potrà preparare in 150 g di acqua, 15 g di sale dove si potrà immergere la pietra. Se l’ambra è vera, non avrà difficoltà a galleggiare o perlomeno affonderà molto lentamente. Bisogna considerare che questo test può essere influenzato se si tratta di un gioiello montato su una base fatta di argento, acciaio e così via.

Gli altri test

Un altro test da poter effettuare in tutta sicurezza è quello di strofinare la pietra su un panno. Se questa attirerà la polvere, si tratta di ambra vera. Mentre se passiamo un panno con l’alcol, la pietra d’ambra non subirà alterazioni.

Inoltre, si possono effettuare altri test, più invasivi, che possono compromettere l’integrità della pietra. Si può provare a scaldare la pietra con l’aiuto di una candela. Se la pietra scaldandosi emanerà un buon odore, si tratta di ambra. Sempre con l’aiuto di una candela si può effettuare lo stesso test, ma con un ago riscaldato che dovrà andare a contatto con la pietra.

