Può capitare alle volte di avere qualche problema di digestione, questo fastidio può colpire chiunque e in qualsiasi momento.

Spesso la digestione dipende da ciò che consumiamo, per evitare questo problema dovremmo scegliere cibi che non appesantiscano lo stomaco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ci sono comunque dei rimedi per poter digerire meglio e rimettere a posto l’intestino.

È questo il miglior centrifugato che si prepara velocemente che favorisce la digestione e rimette a posto l’intestino

Tra i rimedi naturali per provare sollievo da una cattiva digestione possiamo preparare dei centrifugati a base di frutta e verdura. I benefici dei centrifugati digestivi sono molteplici, questi sono facili da digerire e lasciano al corpo la giusta dose di energia.

Inoltre bere i centrifugati a base di frutta o verdura è come consumare frutta e verdura intere. Chi non ne consuma abbastanza, in questo modo può ottenere importanti vitamine e minerali. Inoltre gli enzimi contenuti nella frutta e nella verdura cruda stimolano gli enzimi presenti nei succhi gastrici che vengono prodotti durante la digestione.

Ecco gli ingredienti per il miglior centrifugato digestivo

Per preparare il miglior centrifugato digestivo abbiamo bisogno di pochi ingredienti. Tra questi abbiamo la mela che è uno dei frutti più indicati per favorire la digestione, se lo preferiamo possiamo sostituire questo frutto con l’ananas. Anche questo è un toccasana se si soffre di problemi di digestione.

Ecco gli ingredienti per il miglior centrifugato digestivo:

2 mele;

2 cetrioli;

100 gr di spinaci freschi;

3 gambi di sedano.

Procediamo lavando bene la frutta e la verdura. Prendiamo il cetriolo e tagliamolo a rondelle sottili, consigliamo di non rimuovere la buccia. Successivamente tagliamo la mela e anche in questo caso non eliminiamo la buccia ma solo il torsolo. Per quanto riguarda gli spinaci consigliamo di utilizzarli freschi così da non alterare le sue proprietà. Concludiamo aggiungendo il sedano che è conosciuto per le sue proprietà digestive e per il ricco contenuto di vitamina C.

Inseriamo tutti gli ingredienti in centrifuga e beviamo il nostro centrifugato digestivo.

È questo il miglior centrifugato che si prepara velocemente che favorisce la digestione e rimette a posto l’intestino.