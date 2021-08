Spesso siamo distratti da un’enorme quantità di elementi. Che sia un pensiero che ci stressa o una notifica del telefono, è sicuramente difficile mantenere alta la concentrazione mentre si studia o si lavora. Per fortuna, alcuni studi hanno svelato i trucchetti per allenare questa nostra abilità. Oggi parliamo del cosiddetto metodo Stroop: è questo il metodo perfetto per chi vuole allenare la propria concentrazione. Basato sugli studi che John Ridley Stroop pubblicò nel 1935, questo sistema può davvero aiutare a focalizzarsi di più su ciò che si fa.

Come funziona l’effetto Stroop

L’effetto Stroop è la variazione dei tempi di esecuzione di un certo compito. L’azione su cui si basa lo studio è quella di pronunciare ad alta voce il colore con cui è scritta una parola. Il punto è che il significato di quella parola è un altro colore, perciò si tende a confondersi. Ad esempio, se la parola “verde” è scritta in rosso, bisogna dire ad alta voce “rosso”. Tuttavia, il cervello umano tenderà naturalmente a leggere la parola, dunque a dire “verde”.

È questo il metodo perfetto per chi vuole allenare la propria concentrazione

Allenare almeno 5 minuti al giorno il cervello a individuare il colore con cui è scritta una parola è sicuramente un esercizio di concentrazione utile. Per allenare la concentrazione si possono fare anche altri esercizi simili, ma basati sullo stesso principio. Per esempio, si possono stampare delle emoticon, e ci si può allenare a leggere ad alta voce l’emozione opposta rispetto a quella rappresentata.

Infine, si possono individuare degli esercizi personalizzati che allenino il nostro cervello. Questo ultimo passaggio è estremamente soggettivo. Bisogna infatti trovare ciò che pesa meno fare ogni giorno e trovare il modo di vederne i risultati. Il metodo basato sull’effetto Stroop è comunque un ottimo inizio per prendersi cura della propria concentrazione e allenarla quotidianamente.

