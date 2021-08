Sbadigliare è umano. Ma nonostante il fatto che tutti noi di tanto in tanto possiamo essere vittima di un attacco di sbadigli, questo riflesso viene ancora visto come un segnale di noia o disinteresse. È per questo che in molte circostanze non è socialmente accettato abbandonarsi a uno sbadiglio. Sarebbe una grave gaffe, ad esempio, sbadigliare durante un colloquio di lavoro, o in un meeting con il nostro capo. Ma anche in situazioni meno formali, sarebbe maleducato sbadigliare di fronte al nostro interlocutore, per esempio durante una cena di famiglia o un’uscita con gli amici. Ma come possiamo assicurarci di non cadere vittima di un attacco di sbadigli in un momento inappropriato? Esiste una tecnica semplicissima, e dimostrata dalla scienza, per bloccare uno sbadiglio sul nascere. Vediamo quale.

È questo il metodo per bloccare gli sbadigli sul nascere e evitare imbarazzi in società

Ovviamente la maggiore causa che ci porta a sbadigliare eccessivamente è il sonno, e il rimedio più efficace è riposare abbastanza durante la notte. Ma se ormai è troppo tardi e abbiamo dormito poco, come possiamo affrontare quel meeting di lavoro senza sbadigliare ogni pochi minuti?

Esiste un trucco semplicissimo per bloccare gli sbadigli sul nascere, e per prevenire futuri sbadigli se ci troviamo in una situazione in cui non è socialmente accettabile sbadigliare. Il metodo più efficace per evitare gli sbadigli è quello di abbassare la temperatura corporea. Ci sono vari metodi per farlo. Per esempio abbassare la temperatura della stanza, ma anche mettere una compressa fredda sul collo. Ma forse il metodo più semplice in assoluto è quello di tenere a portata di mano una bevanda fredda. Ecco come usare questo trucco per non sbadigliare.

Basta una bevanda fredda per inibire gli sbadigli

È questo il metodo per bloccare gli sbadigli sul nascere e evitare imbarazzi in società: tenere a portata di mano un drink ghiacciato. Basterà sorseggiare poco per volta la nostra bevanda per sopprimere sul nascere ogni sbadiglio. È importante che la nostra bevanda sia molto fredda, perché il freddo ha effetti inibitori sullo sbadiglio. Basterà anche dell’acqua ghiacciata, oppure una borraccia termica riempita di acqua molto fredda. Non occorre berla tutta in una volta, basteranno piccoli sorsi di tanto in tanto per tenere a bada gli sbadigli.

A fine giornata però, ricordiamoci di andare a letto presto per impedire che gli sbadigli eccessivi diventino un problema quotidiano. Se abbiamo difficoltà a contenere gli sbadigli in particolare dopo un pranzo abbondante, esiste un unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo, ecco quale.