Il pesce spada è un pesce dalle grandi dimensioni, apprezzato da molti per la bontà e la leggerezza delle sue carni. È ricco di grassi buoni come gli omega 3 ed è un secondo piatto davvero versatile, si presta bene, infatti, alla preparazione di numerose ricette, ma anche ad ogni tipologia di cottura.

Che sia alla brace o al forno, sulla griglia o marinato, appena pescato o surgelato, a tavola fa sempre la sua figura e mette sempre d’accordo tutti, anche l’ospite più difficile e i più piccini.

È questo il metodo geniale per cucinare il pesce spada congelato ed averlo gustoso e tenero come appena pescato.

Ma come fare per cucinare il pesce spada surgelato?

Capita spesso che, per mancanza di tempo, dobbiamo ricorrere all’uso di prodotti congelati, lo stesso capita anche con il pesce spada. È comunque possibile trarne il miglior sapore e gusto possibile, seguendo piccoli accorgimenti durante la fase di scongelamento.

L’ideale sarebbe tirare fuori dal freezer, meglio se in frigorifero, il filetto di salmone almeno 5 ore prima della cottura o comunque procedere allo scongelamento utilizzando il microonde.

Da evitare è invece lo scongelamento in acqua tiepida o a temperatura ambiente, in quanto queste tecniche ne alterano la consistenza e anche il sapore. Evitare, inoltre, di tenerlo fuori dal frigo per evitare la proliferazione dei batteri.

Il pesce spada può essere consumato in tanti modi differenti, ottimo grigliato, ma anche in padella nonché al forno.

La panatura

Una metodologia di cottura semplice e veloce, ma molto gustosa che piace anche ai più piccoli è la cottura in forno, in particolare la gratinatura. Questa particolare tecnica prevede semplicemente che i filetti di pesce spada siano panati in una miscela di erbe aromatiche tritate, aglio e pan grattato e successivamente cotte in forno.

Alla panatura è possibile anche aggiungere dei capperi o delle olive nere per insaporirla. L’unico consiglio è quello di non utilizzare ingredienti umidi che rovinerebbero la croccantezza della panatura stessa.

