La seconda stagione che molte coppie preferiscono per convolare a giuste nozze dopo l’estate, è l’autunno e in particolare settembre e ottobre. Si tratta dei mesi in cui il caldo torrido cede a temperature decisamente più miti ma a volte bizzarre. Capaci di balzare da folate di caldo a momenti di fresco intenso, magari con vento e temporale. Parliamo sicuramente di due mesi in cui l’instabilità climatica è da mettere in conto e quindi anche la scelta dell’abito per gli invitati a volte può rappresentare un vero rompicapo. Infatti, con il nostro abito dobbiamo essere all’altezza di fronteggiare punte di 30° e cali bruschi fino a 18-19°, soprattutto nelle ore serali. Il tutto deve conciliarsi con l’eleganza, anche se sobria e magari anche con il galateo.

È questo il look perfetto per un matrimonio in autunno senza patire i capricci del clima

Sicuramente non possiamo improvvisare all’ultimo momento, ma se la cerimonia cui dobbiamo partecipare è a fine settembre, ad esempio, meglio pensarci adesso. Un’idea sempre valida è l’abito midi (che scende appena sotto il ginocchio). Importante scegliere il tessuto che certamente non potrà più essere in lino e abbinare sempre una giacca o una stola. Ci aiuteranno a fronteggiare all’occorrenza i possibili capricci di temperatura. I colori da preferire, se la cerimonia è di giorno, sono colori pastello. La tentazione del nero, se riusciamo, teniamola a bada.

La tuta (o jumpsuit)

Un’altra idea evergreen (che va bene sempre) è la tuta intera con manica ¾. Se il fisico lo consente e cioè non abbiamo un girovita con pancino di troppo, si tratta di un abito completo che risolve ogni impiccio di stile. Il tessuto dovrà essere di una giusta pesantezza e possiamo impreziosire il tutto con accessori molto formali, magari un gioiello, una pochette e il tacco giusto preferibilmente sottile.

Tailleur: la scelta perfetta

Il tailleur gonna o pantaloni è un altro must che ci tiene al sicuro. Certo non sfoggeremo novità sbalorditive ma il periodo obiettivamente non lo consente. Quindi meglio puntare su uno stile basic ma di gusto. Ad esempio, un tipo di tailleur in voga da tempo è quello con giacca lunga e pantaloni larghi. Possiamo poi scegliere se optare per quello con gonna e giacca. Importante scegliere bene anche il sottogiacca che magari ha diritto di essere particolarmente elegante. A volte basta la qualità del tessuto a donare questo plus (vantaggio). Ed è questo il look perfetto per un matrimonio in autunno senza patire i capricci del clima che possiamo riutilizzare poi in primavera quando le caratteristiche climatiche sono analoghe a quelle autunnali. Non staremo con i brividi addosso tutto il tempo, né goccioleremo sudore in quantità scegliendo proprio queste soluzioni intermedie.

L’abito lungo

Ovviamente soprattutto se la cerimonia è di sera, c’è sempre spazio per l’abito lungo. Qui possiamo permetterci anche un tessuto più leggero come lo chiffon appunto perché la lunghezza consente comunque una protezione per spalle e gambe.