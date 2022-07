Durante la sfilata di Louis Vuitton per la collezione uomo Primavera Estate 2022-2023, la modella Naomi Campbell ha rubato la scena a tutti mostrandosi con una camicia a fiori slacciata senza reggiseno. Decisamente è questo il look dell’estate 2022, e non è solo per combattere il caldo.

Ormai la moda si sta caratterizzando in maniera sempre maggiore verso una grande ricerca della libertà e della ribellione. Durante la sfilata, erano presenti tantissime altre star, tra cui il cantante Justin Timberlake, i rapper Kendrick Lamar e Tyga, l’attrice e modella Jessica Biel. Eppure, la Campbell è riuscita a dimostrare ancora una volta di essere la regina della passerella e dello show business. Con il carisma e il fascino che la contraddistinguono, la modella è passata con disinvoltura dai momenti di divertimento, godendosi le esibizioni musicali, a quelli più seri.

In America si chiama ‘confidence’, che vuol dire ‘essere sicuri di sé’. E per molte star è diventata la regola chiave del successo. Forse non servirà per sentirsi delle modelle come Naomi, ma di sicuro migliorare e rendere più aggressivo il look non può fare che bene. Ecco dunque un’analisi della sua mise, per capire cosa ‘rubare’ e come farlo al meglio per essere chicchissime.

È questo il look dell’estate 2022 da sfoggiare anche senza reggiseno

Da una prima analisi, la camicia indossata da Naomi Campbell sembra quella con una classica stampa hawaiana. Andando ad analizzare meglio, però si capisce il tocco di Louis Vuitton: il disegno infatti è tutto ricamato, e in questo modo il capo si impreziosisce incredibilmente. Un abbigliamento luminoso, che è stato pensato appositamente per il tema della sfilata: il parco giochi. Portarla aperta come ha fatto lei può essere un po’ complicato, ma bisogna notare la tipologia di capo.

Si tratta di una camicia modello Boxy con colletto strutturato. La particolarità è che quest’ultimo è un po’ affilato, ed è accompagnato da maniche piuttosto larghe. Sembra quasi una camicia da uomo a maniche corte, rigorosamente oversize. Ed è proprio questo il trucco da rubare. L’abbinamento camicia e pantaloni con stampa floreale in stile hawaiano, dalla vestibilità molto ampia. Ci si può poi sbizzarrire con gli accessori: magari, come Naomi, usando delle collane girocollo, pochette in tinta e scarpe a punta, anche un po’ più aggressive del solito. Il tutto ha un look un po’ futuristico, nel caso di Naomi con sfumature viola e inserti metallici che rendono l’intero look estremamente chic.

