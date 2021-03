Dalla macchina fotografica analogica allo smartphone. Così tutti, sui propri profili social, postano foto delle loro vacanze e della loro vita. Il cellulare si sostituisce alla macchina fotografica e noi diventiamo in piccolo dei fotografi.

Sullo smartphone esistono moltissime applicazioni che permettono di modificare le foto scattate. Si può modificare la luce, il contrasto, la nitidezza ed è anche possibile aggiungere un filtro. Ma è questo il giusto modo per ottenere foto più ampie con lo smartphone. Per poi usare al meglio le varie app del telefono.

Basta capovolgere il telefono

Facciamo finta che siamo a Parigi e vogliamo disperatamente una foto sotto la Torre Eiffel. Il nostro telefonino non riuscirà però a inquadrare tutta la Torre, se troppi vicini alla fotocamera. La parte superiore, infatti, sarà tagliata. Questo perché il campo visivo della fotocamera del telefono è limitato.

Un modo invece per avere una fotografia con un campo visivo più largo, e quindi più alto, è quello di capovolgere il telefono. In sostanza invece di avere gli obiettivi in alto, questi saranno in basso. Ora che è tutto pronto basterà scattare la foto e la Torre Eiffel sarà completa. Una volta immortalato il momento, la foto nella galleria del telefono sarà al contrario, dato che è stata scattata sottosopra. Per raddrizzarla basta cliccare sul pulsante “modifica”, poi “ruota” e ruotarla finché non sarà dritta. È questo il giusto modo per ottenere foto più ampie con lo smartphone, basta semplicemente capovolgere il telefono.

Altri metodi per foto migliori

Si ricorda inoltre che per avere delle foto migliori, prima di scattare la foto, bisogna pulire bene l’obiettivo. Inoltre si consiglia di avere sempre la luce alle spalle di chi fotografa e mai scattare le foto dall’alto verso il basso a dei soggetti, perché questi risulteranno schiacciati e più bassi.

