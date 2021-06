Nasce dalla combinazione di alimenti semplici – farina, acqua e lievito – che uniti tra loro danno origine a meravigliosi lievitati di ogni forma. Il pane è un alimento dalle origini antiche, che ha sempre soddisfatto le esigenze di tutti. È un alimento veloce che ci salva in molte occasioni. Ci accompagna nella vita frenetica di tutti i i giorni e insieme alla pasta è l’alimento più consumato.

Capita spesso, quando siamo di fretta, di preparare un panino al volo, o di consumarlo per accompagnare un veloce secondo piatto. Ottimo per accompagnare l’antipasto ma anche per essere consumato come energetica colazione con un velo di marmellata o con della ricotta e noci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Protagonista di banchetti, cene e pranzi in compagnia, capita a volte di dimenticarci di comprarlo. Ma niente paura perché da oggi questo non sarà più un problema. Infatti, è questo il geniale metodo per avere il pane fresco e fragrante come appena sfornato in ogni occasione anche se abbiamo dimenticato di comprarlo in panificio.

Una ricetta facile e veloce da preparare pronta in 5 minuti, bastano acqua, farina, sale e un po’ di olio.

Perfetto da consumare sia dolce che salato, per accompagnare zuppe, minestroni, aperitivi o da consumare con del cioccolato o del burro di arachidi.

È questo il geniale metodo per avere il pane fresco e fragrante come appena sfornato in ogni occasione anche se abbiamo dimenticato di comprarlo in panificio

Ingredienti per 6 panini

a) 400 grammi di farina a scelta;

b) 200 ml di acqua;

c) un cucchiaio di olio di oliva;

d) un pizzico abbondante di sale.

Procedimento

In primis sciogliere il sale in acqua, successivamente in una terrina mescolare la farina con l’acqua salata e l’olio. Quando l’impasto è diventato più omogeneo disporlo su una spianatoia ed impastarlo, fino a ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Creare un panetto e lasciarlo riposare per 5 minuti ricoperto con una ciotola per evitare che si secchi. Dividere il panetto in 5 palline da stendere con un matterello in dischi da 4 mm.

Riscaldare una padella antiaderente e cuocere i dischi uno alla volta, nei primi secondi di cottura mettere il coperchio.

Consigli

Evitare di stendere le palline in modo troppo sottile, ma anche non troppo spesse, per evitare che si cuociano troppo o troppo poco.

Approfondimento

Nessuno lo compra mai ma è questo il pane consigliato dagli esperti, utile anche per mantenere il colesterolo basso e adatto ai diabetici