Tutti sognano un giardino o un terrazzo colorato, pieno di fiori, che possa lasciare amici e vicini a bocca aperta. Ma non sempre e non tutti sono in grado di prendersene cura in modo adeguato. Il variegato mondo delle piante, infatti, richiede conoscenza, passione e costanza, perché ogni specie richiede cure e attenzioni specifiche.

Per fortuna in natura esistono varietà più resistenti di altre, in grado di crescere e regalare meravigliosi fiori in modo quasi autonomo. Sono le piante rustiche, piante più resistenti e a bassa manutenzione ma che non hanno nulla da invidiare per fioritura e bellezza.

Tra queste ne esiste una varietà perenne davvero particolare, unica nel suo genere: la craspedia globosa.

È questo il fiore dalla bellissima forma a pon pon resistente alla siccità

La craspedia globosa, infatti, regala una fioritura insolita, capace di formare una allegra macchia “giallo mostarda” nell’aiuola. I suoi fiori hanno particolare forma sferica, di circa 3 cm, che ricordano tantissimo i pon-pon. La fioritura si sussegue per tutta l’estate fino a settembre, regalando un incredibile spettacolo per gli occhi.

Una pianta resistente anche alla siccità

Come sopra riportato, la craspedia globosa è una specie perenne, molto rustica e facile da coltivare con pochissime cure. L’unica accortezza è di piantarla in un luogo molto esposto al sole. La craspedia, infatti, sopporta condizioni di aridità e temperature elevate, così come, in inverno, resiste a temperature molto basse, al di sotto dello zero. La pianta, durante l’estate, non avrà bisogno di annaffiature, ma potrà “accontentarsi” dell’umidità ambientale e delle precipitazioni piovose. Infine, non necessita di una concimazione regolare.

Bella anche da secca

La caratteristica che rende ancora più speciale questa pianta è il fatto che i suoi bellissimi fiori pon-pon si prestano anche ad essere essiccati. Basterà reciderli con delle forbici da giardiniere, legarli in piccoli mazzi e farli essiccare appesi a testa in giù, in un luogo fresco, secco e buio. Dopo alcune settimane, i fiori saranno pronti per essere usati da soli o in bellissime composizioni di lunga durata.

