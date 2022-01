Dopo tanto tempo si torna al cinema, una passione per tanti, un passatempo per alcuni ed un momento di relax per tutti.

Il cinema da sempre rappresenta tante cose per ognuno di noi, e non sono pochi quelli che hanno bellissimi ricordi legati a quel luogo.

I primi film visti con mamma e papà da piccoli, le prime uscite con gli amici, i primi amori.

Una fetta di vita che, come tante altre cose, da quando il Covid-19 è esploso ci era stata strappata via e vietata.

Un piacere di cui abbiamo fatto a meno per quasi due anni, ma che fortunatamente già da qualche mese ci è stato concesso di riassaporare.

È così che piano piano le sale sono tornate a riempirsi prima a capienza ridotta e poi al massimo dei posti disponibili.

Quali sono le regole ora

In questi giorni, sfumata già la frenesia dei saldi, è difficile trovare attività da fare nel weekend soprattutto se abbiamo dei bambini piccoli.

Il cinema potrebbe essere un’ottima soluzione per passare del tempo insieme e in allegria al riparo dal freddo di gennaio.

Ma quali sono ora le regole durante questa quarta ondata di Covid per accedere in sicurezza alle sale e godere di qualche ora di relax?

Le recenti disposizioni del Consiglio dei Ministri hanno previsto dei piccoli nuovi sconvolgimenti.

Per entrare al cinema in questi giorni è infatti obbligatoria la mascherina FFP2 ed il green pass rafforzato.

Per fare chiarezza, la certificazione verde rafforzata è quella in possesso di quanti abbiano concluso il ciclo vaccinale o siano guariti da infezione Covid-19.

Tuttavia, il Green Pass non è richiesto ai bambini fino agli 11 anni compiuti.

Per questo, chi ha tutte le carte in regola non potrà che approfittarne. Ma su quale film orientarsi?

È questo il film da vedere assolutamente al cinema in questi giorni per la felicità dei più piccoli

Si tratta del terzo film di una indissolubile coppia che ha fatto breccia nei cuori di parecchi bambini.

Stiamo parlando dei Me contro Te, ovvero due youtuber che in pochissimo tempo sono diventati un vero e proprio fenomeno mediatico.

Un successo talmente grande da essersi meritati libri, linee di abbigliamento, di cancelleria per la scuola ed infine anche dei film di grandissimo successo.

Quello che troviamo in questi giorni nelle sale è il loro terzo film, che promette di eguagliare il trionfo dei primi due.

Luigi Calagna e Sofia Scalia sono i protagonisti di Me contro te il film – Persi nel tempo.

Una nuova avventura che li vedrà viaggiare nel tempo (siamo nell’Antico Egitto), di nuovo alle prese con i nemici storici, il signor S e Perfidia.

È questo il film da vedere assolutamente al cinema in questi giorni, per la felicità dei più piccoli. Ritmo incalzante, risate e allegria per 60 minuti che voleranno sia per noi che per i nostri bimbi, da non perdere assolutamente.

