I preparativi per la Pasqua riempiono sempre di entusiasmo e gioia. L’idea di allestire la tavola per la famiglia, organizzare cacce al tesoro per i bambini e godersi la bella giornata primaverile è davvero allettante. Una particolare attenzione certo la merita proprio la tavola, luogo di ritrovo conviviale per eccellenza. Chi desidera avere un’idea originale per dare un tocco di colore senza spendere un euro, potrebbe eseguire questa semplice decorazione di grande effetto. È questo il dettaglio irrinunciabile per decorare la tavola di Pasqua in stile shabby chic e sbalordire gli ospiti. Vediamo come realizzare le uova morbide segnaposto senza usare ago e filo.

Materiale per le uova morbide di ovatta fai da te

Per una Pasqua 2021 in stile shabby chic i dettagli sono quelli che fanno la differenza e che rendono la tavola davvero originale. Le uova morbide segnaposto si presentano come una decorazione non solo originale, ma anche come un dolce ricordo da distribuire a ciascun commensale. Il materiale utile per procedere è il seguente:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

cartoncino;

pezzi di stoffa colorata (chi possiede delle vecchie camice a fiori nell’armadio potrebbe utilizzarle per decorare e richiamare le tipiche fantasie shabby);

colla a caldo e forbici;

ovatta o batuffoli di cotone;

nastrini colorati;

piccole decorazioni floreali o piccole piume piume decorative.

È questo il dettaglio irrinunciabile per decorare la tavola di Pasqua in stile shabby chic e sbalordire gli ospiti

Adesso vediamo come procedere per realizzare le morbide uova segnaposto. Per prima cosa occorre disegnare sul cartoncino delle sagome a forma di uovo. Per la dimensione ognuno può regolarsi come preferisce. L’ideale, se si intende posizionare le uova nel piatto, sarebbe una dimensione di circa 12 cm in altezza e 7,5 cm in larghezza. Ritagliare le forme ed incollare con la colla a caldo un po’ di ovatta una facciata di ogni uovo. Questo servirà a dare l’effetto morbido.

Successivamente, ritagliare i pezzi di stoffa per rivestire l’uovo. Il primo pezzo di stoffa che si deve posizionare sulla facciata con l’ovatta deve avere la sagoma dell’uovo ma essere più grande di 1 cm circa. Questo serve a far sì che i bordi vadano i finire sul retro di modo da non avere fastidiose pieghe sul fronte. La parte posteriore dell’uovo sarà poi coperta con un altro pezzo di stoffa che avrà invece esattamente le dimensioni della sagoma. Questo però è un passaggio finale che si deve compiere dopo aver concluso le decorazioni sul lato morbido. Una volta che l’uovo sarà pronto, lasciare spazio alla fantasia per incollare le decorazioni varie.

Come procedere

Un suggerimento potrebbe essere quello di utilizzare nastrini, piccoli fiori di plastica o piume colorate decorative, ma nulla vieta di rendere i proprio segnaposto ancora più originali. Attenzione a quando si usano i nastrini. Anche in questo caso conviene ritagliarli di una larghezza leggermente superiore a quella dell’uovo di modo che le parti terminali finiscano sul retro. Quando la decorazione sarà completa, si potrà apporre il pezzo di stoffa sulla porzione posteriore a copertura. Ecco pronte le uova pasquali da posizionare su ciascun piatto o tovagliolo. Chi volesse può anche scrivere un piccolo bigliettino con il nome del commensale da fissare accanto all’uovo. È questo il dettaglio irrinunciabile per decorare la tavola di Pasqua in stile shabby chic e sbalordire gli ospiti.

Approfondimento

Molti lo trascurano, ma questo è il segreto per far sembrare la stanza più grande il doppio e a costo zero