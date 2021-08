Il caffè è da sempre l’italianissimo rituale mattutino a cui proprio nessuno riesce a rinunciare, o quasi. Ogni mattina infatti, rimane sempre nelle nostre caffettiere giusto quel sorso di caffè, ormai freddato, che finisce inevitabilmente versato giù per il lavandino. Forse un modo per porre fine al rituale della colazione, dando il via ad una nuova e frenetica giornata. Da oggi, però, difficilmente getteremo via il caffè avanzato. Tutto merito di quest’idea gustosa e veloce.

É questo il dessert dell’estate che non sapevamo di avere in casa

Con il caffè possiamo preparare un dessert buono e semplicissimo. Il metodo è efficace, veloce e utile per salvare il nostro caffè di tutti i giorni con un fantastico trucchetto che ci faccia dire addio agli sprechi e farà contenti tutti, ma proprio tutti!

Per prima cosa, sarà necessario procurarsi dei contenitori per cubetti di ghiaccio e riempirli con il caffè avanzato. Riponiamo tutto nel freezer e lasciamo pazientemente che si formino i nostri cubetti di caffè. Una volta solidificati, saranno pronti all’uso in qualsiasi occasione e per qualsiasi deliziosa ricetta, veloce, dolce e rinfrescante. I cubetti potranno essere utilizzarli per arricchire cappuccini freddi, le granite, i frappè e per stupire gli ospiti con degli ottimi dessert estivi o per accompagnare una piacevole e rinfrescante colazione. É questo il dessert dell’estate che non sapevamo di avere in casa, insomma.

Un altro piccolo trucchetto

Questo metodo, inoltre, può essere utilizzato con diversi tipi di alimenti, come il latte, la panna fresca, i frullati di frutta, i tè freddi e tutto ciò che possa accompagnare le deliziose ricette estive.

Un piccolo suggerimento: congelare il latte ci consentirà di evitare gli sprechi. Quante volte non si riesce a terminare il latte lasciato in frigo che viene inevitabilmente cestinato? Congelando il latte potremmo, infatti, conservarlo più a lungo, in questo modo potremmo rendere felici tutti e salvaguarderai l’ambiente. Zero sprechi e massimo del gusto, il caffè freddo e tutti i cubetti dolci diventeranno l’idea innovativa per il dessert segreto a portata di tutti per tutte le rinfrescanti ricette estive.