Oramai l’autunno si sta avvicinando sempre di più e, pian piano, si fanno spazio diverse colture tipiche di questa meravigliosa stagione.

È anche un periodo di lavori in giardino, infatti se abbiamo un orto è importante preparare e proteggere le piante a settembre in vista dell’inverno.

Con l’arrivo dell’autunno e di temperature sempre più basse, solitamente gli ortaggi sono caratterizzati da un sapore più marcato.

È facile riconoscere il loro caratteristico gusto intenso, diverso da quello fresco a cui l’estate ci aveva abituati nei mesi passati.

È questo il condimento autunnale che sta spopolando per la sua incredibile bontà

Il condimento di cui parliamo è perfetto per la stagione autunnale, dal sapore semplice ma gustoso.

La sua facile preparazione lo rende ideale per una cena in famiglia o con amici.

Può essere utilizzato in diversi modi, per esempio può essere gustato spalmato su bruschette e crostini oppure utilizzandolo per condire la pasta.

Nel caso decidessimo di servirlo come aperitivo potremo abbinarlo a questa alternativa sfiziosa alla classica frittata che stupirà senz’altro i nostri ospiti.

Si tratta del pesto di zucca, ortaggio protagonista di questa stagione e ricco di antiossidanti di cui necessitiamo in vista delle prime influenze e raffreddori.

Una volta preparato, potremo conservarlo in frigo o nel freezer, così da averlo pronto quando decideremo di consumarlo.

Avremo bisogno di 500 grammi di zucca che prima puliremo attentamente, eliminando tutti i semi e i filamenti interni e infine taglieremo a cubetti.

Procediamo affettando finemente una cipolla bianca e facendola rosolare in padella con dell’olio extravergine di oliva.

Fatto ciò, dovremo aggiungere in padella la zucca, salarla e peparla a nostra preferenza.

Dopo aver aggiunto un po’ d’acqua dovremo cuocerla per venti minuti a fuoco medio e con il coperchio.

Quando la zucca si sarà ammorbidita, sarà finalmente pronta per essere trasferita nel nostro mixer.

Insieme alla zucca dovremo aggiungere un cucchiaio di parmigiano, 60 grammi di pinoli e prezzemolo a nostra preferenza.

Frulliamo il tutto, aggiungendo anche un filo di olio extravergine di oliva, finché avremo ottenuto un composto morbido ed omogeneo.

A questo punto non resterà che utilizzarlo a nostro piacimento, servendolo alla famiglia o agli amici che non potranno fare altro che leccarsi i baffi.

Conservazione e consigli

Per quanto riguarda la conservazione in frigo, è possibile a patto che non la teniamo per più di 3 giorni, protetta in un contenitore ermetico.

Per la realizzazione di questa ricetta, possiamo utilizzare la zucca gialla, che è una delle più utilizzate in cucina, oppure optare per una varietà di nostra preferenza.

Infine, al posto dei pinoli è possibile utilizzare mandorle o noci e, come tocco finale, aromatizzare il pesto con un pizzico di cannella o zenzero.