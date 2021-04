La primavera è finalmente arrivata in tutta Italia. Le temperature si stanno alzando, e finalmente possiamo anche uscire più liberamente. Sempre muniti di mascherina, ovviamente. Ed è arrivato il momento di sfoggiare i colori primaverili. Su unghie, sul viso con il trucco, ma anche tra i capelli. I raggi di sole splendono e quindi perché non osare con qualche colore più audace?

È questo il colore di capelli del momento che esalta i lineamenti e dà carattere a ogni tipo di carnagione

La moda detta i trend di stagione, lo sappiamo bene. E se ci piace sempre cambiare, perché non provare questo nuovo colore che già spopola sui social? Se siamo appassionate dei colori pastello, questo è il nostro momento. Il nuovo colore primavera/estate 2021 è l’albicocca. Un colore che a primo impatto risulta molto strano, ma altro non è che una variante del ramato. In base al nostro fototipo può variare leggermente, da più caldo a più freddo. Ma è un colore che valorizza davvero tutti gli incarnati. Definisce i lineamenti del viso, e ci dà carattere.

Ad ognuno la sua sfumatura

Per chi ha colori più caldi, l’albicocca è l’ideale. Perfetto per chi ha la carnagione più scura. O sottotono caldo e più intenso. Infatti, è un mix di colori sull’arancione e rosa. Quindi chiedendo al nostro parrucchiere l’apricot, o albicocca, non si può sbagliare. Ma se invece abbiamo la pelle chiara e rosata, c’è qualche modifica da apportare. Basterà raffreddare la tonalità. Partendo dal colore albicocca e aggiungendo del rosa più freddo. Il risultato sarà una chioma dall’effetto più tridimensionale. Niente più capelli piatti e noiosi. Abbinato a onde morbide che danno corpo ai capelli. Ovviamente per un effetto ottimale si deve partire da una base decolorata. Se non vogliamo esagerare, si può optare per dei colpi di sole.

Quindi, è questo il colore di capelli del momento che esalta i lineamenti e dà carattere a ogni tipo di carnagione. Se non sappiamo a che stagione apparteniamo, o quali sono i nostri colori, ecco cosa fare. L’armocromia ci viene in aiuto, basterà anche un test casalingo per capire il nostro sottotono.