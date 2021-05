L’estate 2021 è alle porte e siamo pronte a rinnovare il nostro armadio. Estate è sinonimo di leggerezza, colori vivaci e spensieratezza. E ci serve proprio dopo l’anno che abbiamo passato. Finalmente si può uscire più liberamente e sfoggiare i nostri capi preferiti. Quindi, vediamo insieme quale colore è più in voga quest’anno e come abbinarlo al meglio.

È questo il colore da indossare questa estate per essere sempre splendenti, solari e raffinate

Si sa l’estate e i colori pastello vanno a braccetto. Quest’anno particolarmente c’è bisogno di un po’ di gioia e vitalità nelle nostre vite. Dopo l’anno grigio che abbiamo vissuto. E quale colore se non il giallo per farci tornare il buonumore? Il giallo intenso e acceso! Se non siamo troppo intraprendenti e non ci piacciono molto i colori forti, nessun problema. Possiamo optare per una tonalità più tenue, come il pastello. Ideale per i nostri accessori, come una ciabattina di design. Oppure un bel cappello per proteggerci dal sole.

Non solo accessori, osiamo con i capi

Una bella borsa giallo acceso è alla moda e raffinata. Ma perché non osare con un bel pantalone a palazzo o a sigaretta. Dà vita al nostro outfit e si abbina benissimo con colori caldi e freddi. Un total look giallo, mischiando due tonalità diverse. Oppure scegliendo una bella camicia più leggera, magari di lino. E una gonna dal giallo più intenso con qualche applicazione. Ma se amiamo i vestiti comodi e svolazzanti, questo è il nostro momento. Un bel vestito a mezza gamba, dalla gonna a campana. Una ventata di freschezza e leggerezza! Con l’accessorio di tendenza di quest’anno, il fiocco.

Ma visto che la stagione balneare è vicina, possiamo sceglierlo anche i costumi. Intero o due pezzi, con qualche ciondolo. Un vero must di questa estate. Con una bella ciabattina in tinta siamo pronte a conquistare tutta la spiaggia!

Ecco, è questo il colore da indossare questa estate per essere sempre splendenti, solari e raffinate. Se non amiamo la tinta unita nessun problema. Una stampa a fiori o a quadrettini si sposa benissimo con questo colore.