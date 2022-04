Con la bella stagione è quasi impossibile non avere voglia di scoprire tutte le novità in fatto di moda e nuove collezioni.

Questo ovviamente non significa per forza spendere cifre da capogiro in indumenti griffati, ma semplicemente trovare le tendenze del momento su capi a prezzo normale.

Visto che poi la primavera è la stagione del colore, sembrerebbe strano non approfittarne per cambiare un po’ dai soliti beige o nero.

A tal proposito, non sarebbe male dare un’occhiata ai test di armocromia per capire quali tonalità effettivamente facciano risaltare la nostra carnagione. In questo modo potremmo riuscire a sfoggiare un aspetto più fresco che potrebbe addirittura toglierci qualche anno dalle spalle.

Ebbene, una delle nuances di maggior valore in questi mesi sarà il verde, che abbiamo visto colorare tanto gli abiti quanto gli accessori.

Ma al di là del verde, è questo il colore alla moda che non può assolutamente mancare nel guardaroba del momento.

Prima ancora di scoprirlo, però, precisiamo che anche chi non è un amante dei toni accesi potrà continuare a contare su scelte più neutre.

Gli abbinamenti

L’importante è farlo con stile, ad esempio scegliendo una maglia a coste da abbinare al pantalone elegante al posto della solita camicia.

Altro must have di stagione, poi, è la giacca in pelle nera, meglio se con qualche finish metallico, coordinata a una blusa dello stesso colore.

Riceve pieno consenso dalle passerelle anche il tradizionale e classico, quanto intramontabile, completo che vede protagonisti cardigan e pantalone in maglia. Per un outfit chic, ma rilassato, ottimo tanto per lo street style quanto per l’ufficio.

Altro tocco di classe, veramente originale, è l’abbinamento che prevede di combinare il tubino smanicato sulla camicia.

È questo il colore alla moda e luminoso a cui fare spazio nell’armadio, ma non è il giallo

Veniamo, poi, a quello che dovrebbe essere l’indiscusso trend della stagione, ovvero il fucsia, acceso e brillante, pronto a illuminare il look con tocco raffinato.

Non temiamo di osare: sta bene a tutte ed eventualmente non mancano gli stratagemmi per bilanciare un colore così risaltante.

In effetti, il segreto sta in un paio di normalissimi jeans denim o bianchi, comodi e disperatamente iconici nella loro semplicità.

In alternativa, valutiamo anche l’opzione di giocare sul contrasto tra outfit più neutro e accessori fluo.