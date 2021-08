Agosto è per molti italiani il mese delle vacanze. Finalmente lo stress ed il lavoro possono fare spazio a viaggi, uscite serali, cene ed aperitivi. E allora cosa c’è di meglio se non buon drink per apprezzare al massimo questi momenti di relax?

In questi momenti nessuno sa resistere a questa piacevole tentazione!

Visto il periodo poi, un cocktail fresco e magari con qualche bollicina di certo non guasta.

Se si è stanchi del solito mojito o del solito spritz, la scelta giusta è il Martini Royale! È questo il cocktail più fresco ed elegante dell’estate ed è semplicissimo da preparare anche a casa!

Il Martini Royale è il cocktail perfetto per le grandi occasioni. Ideale per stupire i propri ospiti e fare un figurone.

Gli ingredienti del Martini Royale

70ml di Martini bianco (o un altro Vermouth bianco);

70ml di Prosecco;

foglioline di menta fresca q. b.;

1 lime;

ghiaccio q. b.

In alternativa al Vermouth bianco è possibile utilizzarne uno rosato.

Se si vuol rendere questo cocktail ancora più chic è possibile sostituire il prosecco con lo champagne.

Innanzitutto bisogna lavare bene il lime e tagliarlo a metà. Una metà va tagliata a fette sottili, l’altra sarà utile in seguito.

Per questo cocktail si può utilizzare un classico calice da vino. Il calice va riempito di ghiaccio fino all’orlo.

Per prima cosa bisogna versare il succo di lime. Saranno sufficienti poche gocce.

Successivamente vanno aggiunti il Martini ed il Prosecco, mescolando bene il tutto.

A questo punto non resta che guarnire il calice con un paio di fette di lime e qualche fogliolina di menta fresca.

Anche se la ricetta non lo prevede, un ultimo tocco potrebbe essere un’oliva verde, un po’ come faceva James Bond nei suoi film!