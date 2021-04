Anche un semplice piatto di pasta può trasformarsi in un’esperienza sensoriale. Un viaggio tra sapori, odori e colori della tradizione italiana che della pasta ne ha fatto un simbolo dal valore inestimabile.

Un bel piatto di pasta mette d’accordo tutti in un minuto ed è adatto in qualunque occasione.

Il condimento darà sicuramente il tocco magico ad un prodotto che già naturalmente è una vera bontà.

Tutti prepariamo la pasta ma nessuno si sofferma mai veramente su un aspetto importante. Ed è per questo che si commette un errore piccolo e banale ma capace di compromette il risultato finale senza che nessuno se ne accorga.

É questo il clamoroso errore banale che tutti commettono con la pasta ma in pochi se ne rendono conto

Stiamo parlando del formato della pasta. E no, non è così scontato e soprattutto non sempre il gusto personale porta alla scelta migliore. Grazie ai supermercati, oggi, abbiamo una vasta gamma di prodotti da cui scegliere.

Abbinare la pasta al sugo è un’arte a cui non tutti sono abituati. Per la fretta o semplicemente per non curanza, sono moltissime le volte in cui sbagliamo tipologia di pasta e non rendiamo giustizia al piatto.

Per esaltare le caratteristiche del condimento, ecco a cosa dobbiamo prestare attenzione.

Con i ragù di carne e i sughetti di mare, la pasta più adatta è quella lunga come le tagliatelle o le fettuccine. Quando il condimento è molto ricco, fatto di selvaggina, funghi, formaggi e noci allora conviene scegliere formati di pasta ancora più grandi e ruvidi, come le pappardelle o le lasagne.

La famiglia degli spaghetti e tutti i similari si sposa benissimo con il pomodoro ma soprattutto con il tonno, crostacei, molluschi e tutti quegli ingredienti più semplici e lineari.

Per un sugo denso, un ragù ristretto oppure una salsa di verdure, la pasta da scegliere è corta e rigata. Per primi piatti con la panna o con le uova, meglio la pasta corta liscia oppure le farfalle.

Altro connubio perfetto è quello composto dai tubetti rigati e i legumi o le minestre. Infine, la pasta più piccola, come i sedanini o le pipette sono ottime con il brodo.

É questo il clamoroso errore banale che tutti commettono con la pasta ma in pochi se ne rendono conto, dunque.