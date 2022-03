Decidere di prendere un cucciolo di cane o un animale domestico non è una scelta facile se il panorama di fronte a noi è sempre quello di scegliere tra tante tipologie di animali.

Se opteremo per la scelta del cane, sicuramente amici e parenti si sentiranno in dovere di consigliarci la razza perfetta e indicarci quale faccia al caso nostro.

Scegliamo seguendo i nostri gusti, ma anche secondo l’indole e le inclinazioni del cane. E chiediamo un consiglio agli esperti del settore, che sapranno indicarci quale razza possa fare al caso nostro.

Una scelta importante da compiere

Infatti, a seconda del tipo di cane, ci saranno un’educazione da impartire, malattie da curare o eventuali allenamenti da praticare.

Prendere un animale con sé in casa, farlo entrare nella nostra famiglia comporta anche un impegno sulla lunga distanza. Abitudini, vizi e virtù dell’animale, infatti, ci saranno inevitabilmente attribuiti.

Quindi, se in casa ci sono dei bambini, dovremmo essere pronti a fare dei piccoli cambiamenti e a prenderci degli impegni per accogliere bene il nuovo arrivato. Per questi motivi sarebbe meglio prendere in casa un cane che ben si adatta a vivere in mezzo a tutti noi.

Da alcuni anni è il Labrador Retriever il cane più desiderato e diffuso. Grazie alla sua dolcezza e obbedienza ben si adatta alle famiglie italiane. Essendo molto affettuoso si è rivelato essere un ottimo cane da compagnia, infatti ama giocare con i più piccoli, è vivace ma sa anche obbedire.

Tra le varie tipologie di Labrador il Working Labrador si è rivelato negli ultimi anni essere tra i più adatti a vivere in famiglia.

È questo il cane perfetto per famiglie con bambini ma anche per chi ama le attività all’aria aperta

Inizialmente adoperato per aiutare pescatori o cacciatori a riportare la preda al proprio padrone, il Working Labrador nel tempo si è affermato sempre più come un cane da lavoro vero e proprio. Molto usato anche nell’attività venatoria per via della capacità di riportare le prede, oggi questo cane viene usato anche per le discipline sportive.

Dolce, affabile e con il manto lucido, questo Labrador si adatta facilmente all’ambiente e il suo temperamento è tra i migliori. Il Working Labrador si adatta alla vita in famiglia, ma le sue capacità sono riconosciute anche in attività di dog therapy. È inoltre instancabile e un grande lavoratore, usato per questo motivo nelle difficili operazioni come quelle antidroga e antiterrorismo in quanto è fedele, ubbidiente e dal fiuto infallibile.

Dunque, ecco spiegato perché è questo il cane perfetto per famiglie con bambini. Potremo accogliere questo tipo di Labrador a braccia aperte. E se ci verrà proposto come cane da compagnia non dovremmo esitare a prenderlo con noi.