La Campania è una regione meravigliosa e infatti il clima, l’atmosfera, il mare, il buon cibo e la gente ne sono la testimonianza.

La costiera amalfitana è una delle bellezze italiane che tutti ci invidiano. Il viaggio per visitare tutta la costa è lungo ma ne vale davvero la pena. Infatti, ogni anno vanta una miriade di turisti provenienti da tutto il mondo e proprio per la sua ricchezza naturalistica è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO.

È questo il borgo campano più affascinante famoso per i limoni e per il mare cristallino che ci farà innamorare a prima vista

Amalfi è il borgo da cui prende il nome questa meraviglia della natura, poiché è il suo fulcro. Oltre al mare cristallino e ai limoni, Amalfi offre tanti posti da visitare.

Iniziamo dal Duomo di Sant’Andrea, il monumento religioso dedicato al patrono della città. Questa immensa e bellissima struttura si trova al centro della piazza, costernato da negozi, ristoranti e bar. Inoltre, sempre in questa splendida piazza si può ammirare la fontana di Sant’Andrea. Non è l’unica chiesa da vedere, poiché Amalfi è ricca di strutture religiose.

Ciò che colpisce maggiormente i turisti di Amalfi è la sua atmosfera magica sia di giorno che di notte. È strepitoso vedere la cascata di case tutte illuminate nel buio della sera. Ed è altrettanto straordinario vedere la cascata di colori delle case durante il giorno.

Da Amalfi è possibile spostarsi in bus o con le barche nelle vicine cittadine della costiera. Inoltre è possibile anche raggiungere Capri in barca. Ecco perché è questo il borgo campano più affascinante famoso per i limoni e per il mare cristallino che ci farà innamorare a prima vista.

