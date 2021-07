Molti di noi aspettano le vacanze estive per poter godere finalmente di sole, mare e relax. Le mete più gettonate sono di solito quelle balneari, in cui il mare e cristallino e la sabbia è morbida e bianca. Quest’anno dato che è difficile fare un biglietto per viaggiare all’estero, molti stanno scegliendo di muoversi lungo le coste italiane. Anche qui non è difficile trovare dei luoghi d’incanto con paesaggi a dir poco unici e meravigliosi.

La Sicilia ad esempio, vanta spiagge uniche e isole che fanno innamorare chiunque le visita per la prima volta. Inoltre questa regione è adatta sia per chi ama la sabbia sia per chi preferisce gli scogli. Dalla Sicilia occidentale alla Sicilia orientale è davvero difficile scegliere dove trascorrere le vacanze poiché sono tanti i luoghi che dovrebbero essere visitati.

É questa una delle spiagge più belle della Sicilia orientale che deve essere assolutamente visitata

Oggi ci soffermiamo sulla parte orientale della Sicilia e indichiamo una delle spiaggia più belle che deve essere assolutamente visitata. Ci stiamo riferendo alla spiaggia di Fontane Bianche. Chiunque ci sia già stato la definisce come un angolo di paradiso che ricorda un po’ i Caraibi. Il mare è trasparente e cristallino e la sabbia è chiara e soffice.

La spiaggia di Fontane Bianche si trova a circa 10 km da Siracusa e non è molto lontana dalla Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile. La spiaggia è accessibile a tutti e in alcuni tratti si trovano dei lidi balneari forniti di sdraio, ombrelloni e tanto altro. D’estate questa spiaggia è particolarmente affollata, infatti i periodi migliori per godersela senza soffrire troppo per la calca sono maggio, giugno, settembre e gli inizi di ottobre.

Si tratta di una spiaggia adatta anche per chi viaggia con bambini poiché l’acqua è bassa per un lungo tratto, diventando profonda mano mano e le temperatura è spesso calda. Dalla spiaggia di Fontane Bianche è possibile raggiungere altri luoghi molto belli e suggestivi come la riserva di Vendicari, Noto e Marzamemi.

Abbiamo visto che è questa una delle spiagge più belle della Sicilia orientale che deve essere assolutamente visitata