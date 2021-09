Con l’estate oramai al termine, in cucina si abbandonano molti piatti freddi per lasciar il posto ad altri con gli ingredienti stagionali. I piatti della cucina autunnale sono molto saporiti, con le prime verdure autunnali dai profumi e aromi da assaporare come la zucca, che è uno degli ingredienti della nostra ricetta.

Una di queste ricette, ideali con l’arrivo dell’autunno, sono le tagliatelle funghi e zucca che non possiamo assolutamente perderci. Facili da preparare sono una vera e propria delizia che diventerà una tappa fissa nel menù settimanale.

Il piatto autunnale preferito da tutti

L’autunno è uno dei periodi adatti alla raccolta dei funghi. Andare a raccogliere i funghi può essere un’esperienza davvero entusiasmante. L’importante è fare la dovuta verifica presso gli Ispettorati micologici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), per escludere i funghi velenosi, quindi non commestibili.

Ma non tutti sanno che prima di fare questa bella scampagnata, bisogna compilare un modulo per l’autorizzazione della raccolta come riporta ad esempio la Regione Campania.

La ricetta in questione si può preparare con qualsiasi varietà di funghi che ovviamente modificheranno il sapore in base alle preferenze. Ad esempio i funghi porcini hanno un sapore molto deciso rispetto ad ai funghi trifolati e così via.

È questa una delle ricette ideali per l’arrivo dell’autunno che non dovremmo perderci assolutamente

Ingredienti

400 g di tagliatelle

400 g di zucca

300 g di funghi porcini freschi (oppure 50 g di porcini secchi)

parmigiano

aglio

cipolla bianca

prezzemolo

sale

pepe nero

olio extravergine di oliva

Preparazione

Iniziare col pulire la zucca, eliminando i semi e i filamenti accanto, la buccia esterna e tagliare tutto il frutto ottenuto in tanti pezzettoni.

Passare ai funghi freschi, pulendoli da ogni traccia di terreno e di polvere con un panno leggermente umido ed infine tagliarli a fettine spesse o a tocchetti. Se i funghi sono secchi, lasciarli idratare immergendoli nell’acqua calda per circa 20 minuti.

Prendere una padella e aggiungere una cipolla tagliata a fettine sottili, un filo d’olio extra d’oliva e la zucca precedentemente tagliata. Lasciar cuocere tutto a fuoco moderato e appena inizia a sfriggere aggiungere un bicchier d’acqua, sale e pepe.

Quando la zucca sarà pronta, avrà assorbito tutta l’acqua e sarà morbida come una patata lessa pronta per il purè. Nel frattempo iniziare a cucinare le tagliatelle e tritare il prezzemolo.

La zucca con le cipolle oramai intiepidite, potranno essere frullate con l’aiuto di un frullatore ad immersione, preparando una deliziosa crema.

Successivamente, prendere una padella, inserire uno spicchio d’aglio e un filo d’olio e cucinare i funghi preparati precedentemente. Coprire la padella con un coperchio per evitare che schizzi l’olio bollente e girare ogni tanto per evitare che i funghi brucino. Quando saranno cotti, assaggiare e se si preferisce, aggiungere un pizzico di sale ed infine il prezzemolo tritato.

Infine aggiungere ai funghi in padella la crema di zucca e se occorre un mestolo d’acqua di cottura per addensare. Inserire le tagliatelle e spolverare con il formaggio parmigiano generosamente.

Approfondimento

