Viaggiare piace ma tutti ma a volte per problemi di tempo, altre di soldi, non riusciamo a farlo.

Soprattutto negli ultimi due anni è stato molto difficile, a causa dalla pandemia, spostarsi in un Paese diverso dal proprio.

Se siamo persone curiose, attive e desiderose di conoscere le altre civiltà, i viaggi sono indispensabili per noi. Farne a meno a volte è difficile, ma la routine quotidiana può mettersi in mezzo e noi troviamo mille e più motivi per non partire.

Che sia perché non vogliamo lasciare i nostri figli, perché non possiamo chiedere qualche giorno a lavoro, perché abbiamo avuto diverse spese non previste.

Se però decidessimo che quest’anno ce lo meritiamo e volessimo regalarci una vacanza, è questa perla del Nord Europa che dobbiamo visitare.

Perfetto soprattutto per i nostri bambini, non ci pentiremo di questo viaggio all’insegna del divertimento.

Perché la Danimarca

Meta non troppo gettonata se non per la sua capitale, tra le più belle del mondo, è invece molto sottovalutata.

La Danimarca racchiude tantissimi posti molto belli da visitare di cui neanche siamo a conoscenza.

Meta un po’ freddina per il periodo autunno-inverno, è invece perfetta da aprile in poi. D’estate è la meta che più si addice a chi soffre il caldo e l’afa.

I paesaggi naturali che offre sono mozzafiato. Composta da un insieme di penisole collegate tra loro, la più a sud delle regioni del Nord regala emozioni a chi sa apprezzare.

Solitamente è considerata una destinazione cara, ma occhio alle offerte.

Abbiamo scoperto un posto cartoonesco e delle offerte strepitose che ci permetteranno di raggiungerlo con meno di 100 euro a persona, alloggio compreso.

È questa perla del Nord Europa la meta ideale per passare un weekend di primavera viaggiando in modo economico e divertente

Stiamo parlando di Legoland.

Se ci piacciono i famosi mattoncini, quale posto migliore della loro madre patria per ammirarli?

Il Legoland Billund è stato il primo parco divertimenti della Lego ad essere aperto.

Si trova esattamente vicino alla fabbrica che li produce ed è lì dalla fine degli anni ’60.

Si suddivide in nove aree tematiche, ognuna delle quali rappresenta i famosi omini gialli in vesti diverse a seconda del tema affrontato.

È un posto magico per i bambini ma anche per gli adulti, sia che giocassero con i Lego sia che no.

Cogliendo al volo le offerte, è possibile arrivare a Billund con alcune delle più famose compagnie aeree low cost con solo 15/20 euro a persona. Si parte da diverse città italiane, che spaziano da Milano a Bari, per cui è molto comodo qualsiasi sia il nostro luogo di provenienza.

Prenotando sempre per tempo, è possibile anche trovare soluzioni molto convenienti per gli alloggi.

Così facendo, le cifre finali comprese di volo ed hotel si aggirano sui 90 euro a persona per una famiglia di 4 persone.

Con meno di 400 euro potremo passare 3 giorni splendidi, spensierati e divertenti con i nostri figli in uno dei parchi divertimento più belli del mondo.