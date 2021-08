Al mare si cerca di stare leggeri, così da poter fare più bagni possibile e non sentirsi appesantiti in spiaggia. Per questo, l’ideale è portarsi il pranzo da casa, selezionando con cura gli ingredienti. Questi devono essere ricchi di vitamine e freschissimi, per godersi un pasto sano e squisito anche in riva al mare. Ecco un’idea per un piatto delizioso: è questa l’insalata più squisita da portare con sé per un pranzo in spiaggia.

Ingredienti per l’insalata estiva dal gusto freschissimo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La base perfetta per questo piatto è la lattuga. A questa va aggiunto il melone, perché il piatto abbia tutta la freschezza della frutta fresca ed estiva. Per chi ha voglia di sapori greci, l’accostamento ideale con questi ingredienti è la feta. Per chi invece preferisce seguire una dieta vegana, l’ideale è sostituire la feta con i ceci. Infine, bisogna aggiungere un ingrediente squisito che renderà il piatto ancora più estivo. Si tratta della scorza di limone, uno degli ingredienti più rinfrescanti che ci siano. A parte, si possono portare dei crostini da aggiungere al momento del pranzo. In questo modo resteranno croccanti e daranno al piatto un potere ancora più saziante.

È questa l’insalata più squisita da portare con sé per un pranzo in spiaggia

La ricetta dell’insalata con melone, lattuga, feta e limone è perfetta perché dà al nostro corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno. Infatti, la frutta e la verdura, meglio se fresche e biologiche, sono ricche di vitamine. I ceci o la feta danno all’organismo la giusta dose di proteine, mentre i crostini apportano una buona dose di carboidrati. Questi sono assolutamente fondamentali per avere l’energia giusta per buttarsi in mare e farsi delle nuotate spettacolari. Un ultimo consiglio: la mattina conviene conservare questo piatto in una borsa frigo. In questo modo, a pranzo sarà ancora freddo, e rigenererà completamente corpo e mente.

Approfondimento

I trucchi della nonna per scegliere il melone più succoso senza fare errori