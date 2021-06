È questa l’insalata più buona dell’estate che sta facendo impazzire per la semplicità dei suoi ingredienti dal sapore intenso e profumato

Con il caldo si sa, anche i più appassionati di cucina perdono un po’ il piacere di stare davanti ai fornelli. Ai soliti piatti caldi e fumanti, si prediligono sapori e piatti freschi. Come un’insalata di riso o una pasta fredda. Ma se si ha voglia di qualcosa di diverso, è questa la ricetta che fa per noi. Soprattutto per chi sta a dieta ed è stanco delle solite insalate. Gli esperti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi illustrano un’insalata che diventerà il piatto preferito di tutta l’estate. È questa, infatti, l’insalata più buona dell’estate che sta facendo impazzire per la semplicità dei suoi ingredienti dal sapore intenso e profumato. Basteranno solo 3 ingredienti, nutrienti, rinfrescanti e proteici.

Mix di 3 elementi ricchi di proteine e sapore

Ovvero, melone, gamberi e feta. Il melone è un frutto rinfrescante, poco calorico e ricco di fibre, ideale per chi sta a dieta, in quanto rilascia un senso di sazietà. Inoltre, è ricco di vitamine, calcio e potassio. Anche i gamberi sono poco calorici ed ideali per chi segue una dieta ipocalorica. Sono ricchi di vitamine e sali minerali e fanno benissimo al nostro organismo. La feta è il tradizionale formaggio stagionato greco, che grazie alla sua sapidità è ottima per tantissime ricette. Inoltre, ben si unisce con la dolcezza del melone, creando un contrasto delizioso. Anche la feta è una fonte importante di proteine, altamente digeribili, e di sali minerali. L’apporto proteico è puro, in quanto è ricco dei cosiddetti aminoacidi essenziali.

Questa insalata è un piatto unico e ricco di sapore, che ci lascerà pienamente soddisfatti. Ecco gli ingredienti per 2 persone:

1 melone;

100 gr di feta;

10/15 gamberi alla piastra;

olio extra vergine d’oliva q.b.;

spolverata di semi di lino q.b.

Come prima cosa, pulire il melone tagliandolo in due parti, poi con un cucchiaio togliere i semi e i filamenti. Dopo aver tagliato le fette, sbucciarlo e tagliarlo a cubetti. Metterlo nel frattempo in uno scolapasta. Successivamente, dopo aver pulito i gamberi e riscaldato la piastra, farli scottare lievemente, e metterli da parte. Tagliare la feta a cubetti. A questo punto, il gioco è fatto, basterà unirli e condirli con olio evo q.b. e una spolverata di semi di lino.

