In questo periodo, le temperature si stanno alzando sempre di più e sentiamo sempre più la necessità di preparare e gustarci piatti freschi e veloci.

Se ci manca l’ispirazione e le idee sono poche, questo articolo è quello giusto perché sveleremo una ricetta appetitosa, estiva e soprattutto fresca.

È l’alternativa all’insalata di riso, ideale da servire alle cene e comoda da portare al lavoro per gustare un piatto semplice e veloce.

È questa l’insalata di cous cous pronta in soli 10 minuti che sta conquistando tutti per la sua bontà

Ecco la procedura. in questo caso, utilizzeremo del cous cous precotto, semplicemente disponendolo in una ciotola capiente in cui aggiungeremo dell’acqua calda.

Dopo di che aggiungiamo dell’olio extravergine di oliva e il sale, nelle quantità che preferiamo e misceliamo il tutto, amalgamando il composto.

Infine, lasciamola riposare per un paio di minuti circa, coprendo con una pellicola.

Intanto, iniziamo a grigliare i wurstel (all’incirca 200 g) per qualche minuto nella piastra e poi tagliamoli a piccole fettine.

Procuriamoci circa 120 g di primo sale e tagliamolo a cubetti, nel frattempo saranno passati i due minuti e il nostro cous cous sarà pronto.

Versiamolo in un vassoio e sgraniamolo pian piano, aggiungiamoci all’interno i wurstel e il formaggio, infine mettiamoci anche della rucola e del mais in scatola.

Mescoliamo con cura il composto e amalgamiamolo bene. Successivamente copriamolo e lasciamolo insaporire; saranno necessari all’incirca trenta minuti in frigo.

È questa l’insalata di cous cous pronta in soli 10 minuti che sta conquistando tutti per la sua bontà, semplice e gustosa.

Per darle un sapore in più, potremo provare ad aggiungere dei pinoli tostati e anche delle olive.

Questa ricetta è adatta a tutta la famiglia, volendo possiamo aggiungere o togliere alcuni ingredienti a nostro piacimento, le possibilità non mancano.

Conservazione

Possiamo conservare questa insalata di cous cous in frigo, coperta con pellicola, per circa 2 giorni, non oltre.

Non ci resta che gustarcela e rinfrescarci con questa semplice e veloce insalata di cous cous, l’estate è alle porte!

