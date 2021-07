L’insalata di riso è un classico piatto italiano consumato in estate, preparato con riso e ingredienti vari.

È sicuramente un piatto che lascia sfogo alla fantasia di tutti. Ognuno, infatti, può prepararlo come vuole, aggiungendo gli ingredienti che preferisce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo piatto oltre ad essere fresco e facile da preparare, è poi adatto per tutte le occasioni! È ottimo, infatti, da portare in spiaggia. Ma, perché no, anche per un pasto in ufficio, così come per una scampagnata.

È questa l’insalata dell’estate con pochissime calorie e facile da preparare

Questa ricetta davvero semplice da preparare, visto che basta far cuocere il riso, farlo raffreddare e poi aggiungere i vari ingredienti, è sicuramente un must dell’estate.

E accontenta tutti perché può essere tanto calorica quanto light. Tutto dipende dagli ingredienti scelti per condire. In ogni caso, comunque la si prepara è sempre buonissima!

Se poi si è alla ricerca della forma fisica, è questa l’insalata dell’estate con pochissime calorie e facile da preparare.

Vediamo allora come procedere!

Fortunatamente l’estate con il suo caldo clima ci regala tanti ortaggi e verdure.

Se siamo quindi alla ricerca di una insalata di riso dietetica ma non triste, è questa la ricetta giusta!

Partiamo da ciò che la natura ci offre in questo periodo. Quindi zucchine, melanzane e peperoni non possono mancare.

Così come, che siano uova o carni bianche, non possiamo non inserire una fonte di proteine.

Salmone o tonno sono sempre ottime scelte per preparare una insalata di riso fresca, leggera, gustosa colorata e con pochissime calorie.

Passiamo ora al condimento. Ovviamente l’ideale sarebbe utilizzare olio extra vergine di oliva, evitando quindi maionese e altri tipi di salse.

Per dare poi all’insalata un tocco croccante, potremmo aggiungere delle noci.

Con questi ingredienti quindi non rinunceremo al gusto e salveremo la linea.

Approfondimento

Ecco il trucco geniale per un dolce buonissimo e con pochissime calorie da preparare praticamente al volo