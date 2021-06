L’estate è arrivata e in tanti partono alla volta di mete marittime al fine di staccare la spina da questo periodo così difficile per tutti noi. Moltissimi scelgono di visitare la Sicilia, isola da sogno in cui godersi bellissime vacanze rilassanti.

Molte persone che passano le proprie vacanze in questo piccolo angolo di paradiso però non conoscono una delle sue città più belle e suggestive. Infatti, è questa l’imperdibile e bellissima perla della Sicilia capace di rubare veramente il cuore e da visitare almeno una volta nella vita. Scopriamo subito di quale perla della Sicilia stiamo parlando.

La perla della Sicilia che merita assolutamente di essere visitata

Chi ha visitato la Sicilia almeno una volta nella vita ne è rimasto quasi certamente ammaliato.

Le sue spiagge dall’acqua cristallina, i suoi monumenti antichi e la sua particolare e buonissima gastronomia, infatti, hanno la capacità di conquistare i turisti.

Eppure, non tutti hanno visitato Taormina, perla della Sicilia capace di conquistare il cuore dei turisti che vi mettono piede. Antiche costruzioni medievali, mari cristallini e reperti archeologici fanno di questa città una meta turistica frequentata sin dal 1600.

È questa l’imperdibile e bellissima perla della Sicilia capace di rubare veramente il cuore e da visitare almeno una volta nella vita

Quindi, che cosa rende Taormina tanto speciale ed imperdibile per un turista? Sicuramente merita una visita il suo antichissimo teatro greco, da cui poter godere di una vista panoramica sul mare.

Da non perdere sono inoltre la Villa comunale, con il suo bellissimo parco, e palazzo Corvaja, interessantissimo edificio posto al centro della città.

Inoltre, non si può non fare una passeggiata per Corso Umberto I, bellissima via costellata da interessanti negozietti.

Infine, non ci può perdere una visita all’isola Bella di Taormina, piccolo angolo di paradiso adagiato sul mare a poca distanza dalla città.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore