Con l’aumento delle temperature, aumenta anche la nostra voglia di piatti freddi e leggeri. Al bando proposte culinarie complesse, ricche di sughi e grassi, per lasciar spazio a insalate, contorni di verdure, frullati, frutta fresca. D’altronde è risaputo che consumare pasti leggeri aiuta anche ad affrontare la calura estiva e i colpi di calore.

Il rischio che si nasconde dietro l’angolo, però, è quello di annoiarci velocemente nel mangiare la solita insalatina verde o del riso poco condito.

Per fortuna abbiamo una ricetta da riproporre per tutta l’estate, quando si ha voglia di un piatto veloce e sano, dal profumo fresco e aromatico.

È questa l’alternativa per l’estate alla solita insalata di riso gustosa e leggera

Gli ingredienti sono pochi, semplici e perfetti anche per chi sta seguendo un regime alimentare ipocalorico. Scopriamoli insieme.

Ingredienti per 4 persone

330 gr di cereali (orzo, grano, bulgur). In alternativa si può usare anche la quinoa;

4 zucchine;

200 gr di petto di pollo;

1 limone;

foglie di menta;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

rametti di rosmarino e salvia;

sale, pepe, olio evo.

Procedimento

Mettiamo a bollire i cereali in abbondante acqua, in modo che possano avere il tempo sufficiente di raffreddarsi. Una volta cotti, non buttiamo l’acqua di cottura.

Mondiamo le zucchine e tagliamole a cubetti. Nel frattempo, versiamo in una pentola antiaderente un filo di olio e l’aglio e lasciamo riscaldare per un minuto. Aggiungiamo le zucchine, saliamo, mettiamo il coperchio sulla pentola e lasciamo cuocere per circa 8 minuti. Giriamo spesso per non far attaccare le zucchine ed eventualmente aggiungiamo un filo di acqua. In un’altra padella antiaderente (o su una piastra) mettiamo a cuocere il petto di pollo con le foglie di salvia e i rametti di rosmarino. Una volta cotto, tagliamolo a pezzetti. Quando le zucchine saranno pronte, prendiamone metà e versiamole nel contenitore del frullatore a immersione. Aggiungiamo 1 cucchiaio di formaggio, mezzo mestolo di acqua di cottura, pepe, un filo di olio, le foglie di menta e frulliamo.

Ottenuta la crema di zucchine, non resterà che assemblare questo piatto, è questa l’alternativa per l’estate alla solita insalata di riso gustosa e leggera.

Prendiamo una ciotola, versiamo i cereali e mescoliamoli con la crema, aggiungiamo le zucchine, il pollo e amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo della scorza di limone grattugiato e qualche foglia di menta per decorare.

Approfondimento

