La pancia gonfia è comune anche tra le persone magre. Spesso, quindi, voler dimagrire la pancia, non è solo un “capriccio estetico”, ma anche e soprattutto una questione di benessere. La sensazione di gonfiore, infatti, non è assolutamente piacevole.

Le cause della pancia gonfia potrebbero essere diverse. Volendone citare alcune andiamo dallo stress all’utilizzo di farmaci, come anche dieta inadeguata e sedentarietà!

Ma a prescindere dalle cause, che abbiamo visto essere molteplici e di diversa natura, è inutile negare che per sgonfiare la pancia i primi rimedi da mettere in atto sono:

a) dieta equilibrata;

b) esercizio fisico regolare.

È fondamentale infatti mangiare bene e muoversi. Come spesso rammentiamo nei nostri articoli con il Team di ProiezionidiBorsa, quando parliamo di sport non è necessario strafare. Anche una semplice camminata, una passeggiata in bici, aiutano a mantenersi in forma. L’importante è fare tutto con regolarità e non sporadicamente.

È questa l’alternativa giusta per sfoggiare in spiaggia pancia piatta e capelli perfetti

Sappiamo come le donne asiatiche siano note per le loro routine di bellezza, soprattutto quella del viso.

Spesso, i loro segreti non sono nascosti in costosi prodotti di bellezza ma in rimedi naturali e poco costosi.

E proprio dalla loro cultura che emerge quanto sia importante non buttare l’acqua di cottura del riso. Pare infatti che abbia davvero molteplici virtù.

Oltre ad essere ottima da usare come spray per i capelli, per renderli forti e perfetti, vi è di più!

Ricca di potassio, zinco e tanti altri nutrienti essenziali, tra i tanti utilizzi, risulta miracolosa anche per sgonfiare la pancia.

Il contenuto di potassio dell’acqua di cottura del riso ci aiuta ad espellere l’eccesso di liquidi, a stimolare il metabolismo, ridurre l’appetito ed eliminare le tossine che favoriscono l’accumulo di grasso sulla parte addominale.

Quindi è proprio questa l’alternativa giusta per sfoggiare in spiaggia pancia piatta e capelli perfetti.

Vediamo allora come procedere

Cotto il riso, che messo da parte potremmo utilizzare per prepararlo all’insalata, andiamo poi a riciclare l’acqua scolata.

La conserviamo in frigo per 4-5 ore per poi berne un bicchiere.

Teniamo conto che se abbiamo cotto 200 grammi di riso in mezzo litro di acqua, l’acqua che andremo a bere fornirà circa 150 kcal, che vengono tutte dell’amido rilasciato dal riso in cottura.

Ma questo amido agisce anche sulla digestione, regolarizza l’intestino e quindi garantisce ottimi risultati soprattutto a chi soffre di pancia gonfia.