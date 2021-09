Chi ama prendersi cura delle piante molto spesso ignora che il tipo di acqua che utilizziamo può essere più o meno benefico per la salute della pianta. Sia che le teniamo in casa o in giardino, le piante hanno bisogno di un certo tipo di acqua per crescere al meglio. A seconda del tipo di acqua che diamo alle nostre piante queste potrebbero indebolirsi ed arrivare persino ad ammalarsi o a morire. Per questa ragione è importantissimo conoscere che tipo di acqua stiamo dando alle nostre piante.

È questa l’acqua migliore per innaffiare le nostre piante in giardino e non farle ammalare

Una cosa fondamentale che dovrebbe essere fatta prima di innaffiare le nostre piante è capire qual è il contenuto di calcare presente nell’acqua che utilizziamo. L’acqua del rubinetto solitamente ha una quantità di calcare che non è nociva per la salute umana ma è più dannosa per piante e fiori. Non molti sanno che sono pochissime le piante che tollerano un’alta quantità di calcare all’interno dell’acqua. Una di queste piante è l’oleandro, capace di sopravvivere anche quando viene innaffiata da un’acqua con un’alta quantità di calcare. Ma in molti altri casi, l’alta quantità di calcare è causa della morte della pianta stessa. Il calcare, infatti, ostruisce gli stomi, piccoli condotti da cui la pianta riesce a respirare. Inoltre, il calcare soffoca le radici che non riescono più ad assorbire i sali minerali e i nutrienti di cui ha bisogno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’acqua piovana

È questa l’acqua migliore per innaffiare le nostre piante in giardino e non farle ammalare. L’acqua piovana è un tipo di acqua dolce, naturalmente priva di calcare. Purtroppo, però, non sempre l’acqua piovana arriva in quantità sufficienti a dissetare completamente il nostro giardino. In questi casi possiamo aiutarci con l’utilizzo di secchi d’acqua di raccolta che poi utilizzeremo per innaffiare le nostre piante, interne ed esterne. È anche importante che l’acqua sia a temperatura ambiente, o potremmo rischiare di causare alla nostra pianta uno shock termico che sicuramente non è benefico.

Una soluzione molto utile per risolvere il problema del calcare nell’acqua del nostro rubinetto è quella di installare un filtro anticalcare. In questo modo riusciremo ad avere un’acqua filtrata e depurata che non solo farà bene alle nostre piante, ma farà bene anche alla nostra salute. Il filtro del rubinetto ci permetterà di non dover acquistare l’acqua al supermercato, con un enorme dispendio di denaro e di plastica, ma di averla fresca e pulitissima direttamente dal rubinetto.