Abbiamo da poco parlato, proprio in questo articolo, di come è davvero facilissimo mantenere le proprietà intatte di tutta la frutta di stagione anche in congelatore. Infatti, bastano dei piccolissimi accorgimenti per risparmiare e non buttare più il cibo, che spesso va a male nei nostri frigoriferi. Abbiamo anche visto varie verdure che potrebbero avere delle proprietà miracolose non solo per la salute del cervello, come i carciofi, ma anche per il benessere di ossa e cuore, come la verza. Oggi invece parliamo dei broccoli. Con questa ricetta deliziosa potrebbero addirittura diventare il piatto preferito dei nostri bambini.

È questa la verdura di stagione eletta regina di una deliziosa ricetta che aiuterebbe addirittura contro l’invecchiamento precoce di pelle e vista

I broccoli, secondo la rivista scientifica Humanitas, hanno diverse proprietà benefiche. Fonte di antiossidanti e molecole dall’azione antitumorale. La presenza di vitamina C potrebbe aiutare a combattere le infezioni e permetterebbe la sintesi del collagene. La vitamina A, invece, è un portento per pelle, mucose e vista. Apporterebbero anche buone dosi di potassio e aiuterebbero la salute cardiovascolare, mentre calcio e fosforo potrebbero incidere sulla buona salute di denti e ossa. Attenzione solo nel caso in cui si soffrisse di problemi alla tiroide, poiché sono anche fonte di goitrogeni, che potrebbero interferire con il metabolismo dello iodio.

Ecco gli ingredienti necessari

Per fare una ricetta che non solo fa bene alla salute, ma anche al palato, ecco tutto quello che ci servirà:

pasta sfoglia, rettangolare o tonda;

1 broccolo;

scamorza;

sale e olio extravergine;

1 uovo.

Una preparazione velocissima e pronta in 25 minuti

La prima cosa da fare è lavare e tagliare il broccolo. Togliamo le parti più dure come il gambo ed eliminiamo anche le foglie. Tagliamo finemente la parte più saporita. Molti usano sbollentarli, mentre in questa ricetta vengono direttamente messi in forno crudi. Uniamo poi con l’uovo, il sale e un pizzico di pepe nero se piace. Possiamo anche aggiungere dei cubetti di prosciutto cotto, come arricchimento nel gusto e nel sapore del piatto completo. Apriamo la sfoglia in una teglia ben distesa. Mettiamo dentro quanto prodotto: broccoli, uovo, sale e prosciutto. Versiamo senza timore.

Aggiungiamo la scamorza tagliata a cubetti. Adesso le nostre opzioni sono due: lasciare la sfoglia aperta o chiuderla a metà. In entrambi i casi, il risultato sarà ottimo. Una volta terminata la preparazione, mettere tutto in forno preriscaldato. Per circa 20-25 minuti lasciar cuocere a 180 gradi. Servire non troppo calda. È questa la verdura di stagione eletta regina di questa deliziosa ricetta, che farà impazzire il palato di tutti.