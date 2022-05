Dopo una giornata stressante può capitare di arrivare all’ora di cena senza nessuna voglia di mettersi ai fornelli. Tuttavia, nella maggior parte delle situazioni, questa è una scelta piuttosto obbligata. Infatti, a meno che non si voglia dilapidare il conto acquistando cibo a domicilio o andando al ristorante, cucinare a casa è sempre la scelta più giusta. Per bilanciare la poca voglia di cucinare, quindi, una soluzione potrebbe essere quella di preparare un piatto semplice e veloce.

In questi casi, potrebbe essere di grande aiuto avere in frigorifero dei rotoli di pasta sfoglia. Come ben sappiamo, quest’ultimo è un ingrediente veramente versatile, con cui si possono preparare tantissime ricette. Ad esempio, possiamo utilizzarlo per realizzare degli ottimi stuzzichini salati da servire durante un antipasto o un aperitivo. Oppure per creare un dolce dal cuore morbido e veramente delizioso, utilizzando soltanto 2 mele.

Nella ricetta di oggi, invece, sfrutteremo questo ingrediente per preparare un’ottima torta a spirale, anche molto bella da vedere. Per farla avremo bisogno di:

2 rotoli di pasta sfoglia;

150 g di scamorza affumicata;

100 g di prosciutto cotto;

150 g di pomodorini;

olio EVO;

latte;

sale e pepe.

È questa la torta salata del momento da preparare in 10 minuti e con pochissimi ingredienti

Per prima cosa procuriamoci uno stampo per torte e foderiamolo con della carta forno. Dopo aver eliminato la carta in eccesso, stendiamo il primo rotolo di pasta sfoglia e bucherelliamolo con i rebbi di una forchetta. Dopo di che, stendiamo il secondo rotolo, adagiandolo su un altro foglio di carta forno, e ricaviamo delle strisce larghe circa 2 cm.

A questo punto iniziamo a tagliare a fette sia i pomodorini che la scamorza affumicata. Per quanto riguarda il prosciutto, invece, basterà tagliarlo a strisce, più o meno larghe quanto il bordo dello stampo. Ora non ci resta che farcire la nostra torta salata partendo proprio dal prosciutto, che disporremo a cerchio lungo tutto il bordo. Ripetiamo lo stesso procedimento, aggiungendo questa volta le strisce di pasta sfoglia, poi le fette di scamorza ed infine i pomodorini. Richiudiamo il cerchio con altre strisce di pasta sfoglia e ripetiamo la sequenza di ingredienti fino ad arrivare al centro.

La nostra torta salata a spirale è quindi pronta. Prima di infornarla, però, condiamo il tutto con sale, pepe nero ed un filo di olio EVO. Dopo di che, spennelliamo un po’ di latte su tutta la superficie ed inforniamo a 200 gradi per circa 25 minuti. Quando la pasta sfoglia risulterà ben dorata, possiamo estrarla dal forno e servirla. Quindi, è questa la torta salata del momento che salverà la cena ed il portafoglio grazie alla sua semplicità.

