La verità è che i dolci e le calorie camminano spesso a braccetto. Tuttavia, esistono tantissimi escamotage per rendere le preparazioni più leggere del previsto. Sicuramente, olio e burro sono tra i principali responsabili dell’aumento dei grassi contenuti in un dolce, anche in uno semplice da forno.

Per regalare una consistenza più morbida e golosa, molto spesso si aggiunge all’impasto anche il latte, un ottimo sostituito del burro o dell’olio.

Può succedere, però, di trovarsi in presenza di persone intolleranti al lattosio, oppure semplicemente che non gradiscono il latte.

In queste occasioni sarà possibile portare in tavola un dolce godurioso anche senza burro, olio e latte. E la ricetta che prepareremo oggi è perfetta! Difatti, è questa la torta di mele che resta sempre morbidissima e umida. Prima di svelare l’occorrente, suggeriamo ben 3 idee per altrettante “dolci prelibatezze”.

Chi desidera accontentare grandi e piccini con una ricetta che non passa mai di moda, dovrebbe provare questa torta della nonna, senza cottura e dal sapore speciale.

Per un dolce più scenografico ma sempre di facile preparazione, ecco la torta rovesciata all’ananas. Una vera bontà dall’aspetto elegante che lascerà di stucco amici e parenti.

Infine, pronto in 5 minuti, il dolce facile e veloce con le mele frullate senza olio, burro e zuccheri aggiunti.

A questo punto, possiamo dedicarci alla nostra ricetta di oggi.

Ecco gli ingredienti per una torta di mele senza latte, ne burro e neanche olio:

3 uova;

180 g di zucchero;

3 mele, possibilmente le Golden Delicious

170 g di farina tipo 00;

1 limone;

10 g di zucchero di canna.

È questa la torta di mele che resta sempre morbidissima e umida anche senza latte, olio e burro. Procedimento

Dividere gli albumi dai tuorli e montarli a neve, insieme allo zucchero. Poi, aggiungere uno alla volta i tuorli e amalgamarli agli albumi. Aggiungere la buccia grattugiata di un limone. Pian piano, incorporare anche la farina, setacciata in precedenza.

A questo punto, sbucciare le mele e tagliarle a fette sottili. Unirle al composto e mescolare in modo delicato per evitare di rompere troppo le fette. (I pezzetti di mela faranno in modo di inumidire l’impasto. Dunque, la torta risulterà molto morbida e ricca di sapore).

Prendere una tortiera e rivestirla di carta da forno. Spolverare sul fondo lo zucchero di canna. Poi, versare il composto. Livellare con un cucchiaio. Poi, infornare e far cuocere in forno già caldo, alla temperatura di 180° C per circa mezz’ora.

Una volta cotta, la torta potrà essere servita anche con una spolverata di zucchero a velo.