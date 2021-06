Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa propongono oggi ai Lettori una ricetta davvero sfiziosa per realizzare una torta di ciliegie morbida, gustosa e profumata che si prepara in 5 minuti senza uova e latticini.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per preparare questo dolce adatto ad ogni palato e perfetto anche per chi è intollerante al lattosio e alle uova sono i seguenti:

a) 200 ml di acqua o di latte di cocco;

b) 40 ml di semi di girasole:

c) 100 grammi di zucchero;

d) 200 grammi di farina 00;

e) 150 grammi di ciliegie snocciolate e tagliate a metà;

f) 30 grammi di cacao amaro;

g) 5 grammi di bicarbonato;

h) teglia dal diametro di 20 cm.

A questo punto, non ci resta che scoprire come prepararlo in poche e semplici mosse.

È questa la torta di ciliegie più morbida, gustosa e profumata che si prepara in 5 minuti senza uova e latticini

Versiamo in una ciotola l’acqua o il latte di cocco, l’olio di semi di girasole e lo zucchero e mescoliamo con una frusta.

Aggiungiamo la farina, il cacao e il bicarbonato e quindi mescoliamo di nuovo fino ad ottenere una crema senza grumi.

Possiamo usare una frusta elettrica oppure manuale.

Oliamo la teglia ed infariniamola leggermente, quindi versiamoci la crema e decoriamola aggiungendoci sopra le ciliegie tagliate a metà e snocciolate.

A questo punto non resta che preriscaldare il forno a 170°.

Una volta caldo, inforniamo la torta nel forno statico per circa 45 minuti ed il risultato sarà stupefacente.

Un dolce non solo morbido e gustoso ma anche profumato la cui bontà farà gola a grandi e piccini.

La preparazione di questa torta alle ciliegie richiede veramente poco sforzo per una massima resa.

Le dosi degli ingredienti indicati sono calcolati per 6 persone.

Approfondimento

