Tutti noi ci ritroviamo almeno una volta alla settimana a comprare della carne al supermercato. Per quanto la scelta di tagli e tipologie sia vasta, finiamo spesso per comprare gli stessi alimenti. Eppure, sotto i nostri occhi passa spesso inosservata una tipologia di carne tanto buona quanto magra e ricca di elementi nutritivi.

Parliamo della carne di cavallo, di cui oggi presenteremo le caratteristiche. Infatti, è questa la tipologia di carne magra e proteica che molti, sbagliando, snobbano al supermercato. Scopriamo subito perché.

Una storia travagliata

Il consumo di carne di cavallo ha conosciuto delle forti oscillazioni nel corso della storia umana. Consumatissima in tempi remoti, e già un tabù presso i Romani, questo alimento riesce a dividere ancora oggi.

Infatti, mentre la carne di cavallo è facilmente ritrovabile nei supermercati della maggior parte dei Paesi Europei, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il Regno Unito e gli USA.

In queste due Nazioni, infatti, il cavallo viene considerato come un animale domestico. E la popolazione di questi Paesi ha delle forti reticenze a considerarlo come un alimento.

Anche in Italia la carne di cavallo viene consumata più in certe Regioni che in altre. Eppure si tratta di un alimento ricco di qualità nutrizionali che meriterebbe maggiore attenzione da parte dei consumatori italiani.

È questa la tipologia di carne magra e proteica che molti, sbagliando, snobbano al supermercato

Secondo recenti studi la carne di cavallo presenterebbe delle caratteristiche nutrizionali in linea con quelle del corrispettivo bovino. Infatti si tratta di una carne ad alti livelli proteici e fornisce in media 140 kcal per ogni 100 grammi. Le similitudini si fermano però qua.

La carne di cavallo, infatti, è tendenzialmente più magra rispetto ad altre carni rosse. Inoltre, è relativamente ricca di omega tre, elemento benefico per l’uomo in quanto aiuta a combattere il colesterolo.

Questo alimento mostra inoltre alti livelli di minerali quali ferro, rame e magnesio e bassi livelli di sodio. Queste caratteristiche rendono la carne di cavallo un alimento ideale da integrare nella dieta di ogni persona.

Sempre secondo alcuni studi esistono, però, delle particolari categorie che godono di grandi vantaggi nel consumare questa tipologia di carne. Si fa riferimento, in particolare, alle mamme in gravidanza, agli sportivi e alle persone che hanno bisogno di seguire una dieta povera di sodio.

Approfondimento

