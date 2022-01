Il nuovo anno parte con una grande novità in campo make up e hair che non possiamo assolutamente non conoscere. Una tinta utilissima a chi desidera avere un volto più scolpito, grazie a dei contrasti tra chiaro e scuro.

Come vedremo, infatti, è questa la tinta capelli 2022 da fare che renderà il viso più scolpito e luminoso. Non resta dunque che scoprire questa nuovissima e sensazionale tinta da fare sui capelli che spopolerà nel 2022. Che in realtà già qualche personaggio sta usando.

Il contouring

Dunque si tratta del contouring. Questo termine, in realtà, nasce per il make up. Infatti, è una tecnica che si usa per rendere il viso più scolpito andando a creare delle ombre con il trucco. Il famoso viso scavato. La star più famosa che usa il contouring è Kim Kardashian, che nelle foto appare sempre bella scavata in viso. Questa tecnica è stata declinata anche sui capelli, quindi, tramite dei giochi di luci e di ombre sui capelli, si andrà a ridefinire i contorni del volto.

Il contouring sul volto come make up ha avuto un grandissimo successo. Infatti, sempre più persone oggi utilizzano questa tecnica che rende il viso più magro. Inoltre, è possibile applicare questa tecnica anche, ad esempio, per il naso. In questo modo potremo ridisegnare le linee del nostro naso.

Ora, invece, vediamo cosa significa per i capelli.

È questa la tinta capelli 2022 da fare che renderà il viso più scolpito e luminoso

Per i capelli si chiama hair contouring. Questa tecnica consiste nello schiarire le parti di capelli che sono vicino al volto e lasciare più scure quelle che invece sono più distanti.

Non bisogna confonderlo con il money piece. La tendenza che sta spopolando, cara alle Spice Girls, che prevede due ciocche bionde attorno al volto. Trend capelli molto anni ’90 con queste mèche al lati che, però, non va assolutamente confuso con l’hair contouring.

Questo, infatti, è diverso, perché si tratta di schiarire le zone vicino al volto di uno o due toni. Non di fare delle mèche chiarissime che creano uno stacco netto con il resto dei capelli. L’obietto è quello di creare un gioco di luci e ombre, quasi invisibile, ma percepibile.

