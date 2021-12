Come ben sappiamo molte delle tendenze attuali che riguardano il look passano per i social media. In particolare TikTok sta dettando legge nell’ultimo biennio per il make up e le acconciature. Trucco e parrucco sembrano ormai esser appannaggio degli hastag che ricevono più citazioni. Truccatori professionisti e blogger sono attentissimi a studiare questo fenomeno e a cogliere il gradimento degli utenti. Per il 2022 si registrano alcune conferme di tendenze già in voga nel 2021 ma anche alcuni inediti make up.

È questa la tendenza del make up 2022 secondo TikTok ed esalta i visi di tutte le donne anche oltre i 50

La parola d’ordine per il 2022 sarà make up monocromatico. L’hastag #monochromemakeup sta macinando record di visualizzazioni sfiorando la cifra dei tre milioni. Spieghiamo meglio in cosa consista questo trucco.

In pratica si sceglie una tonalità e la si utilizza per il trucco di occhi, guance e labbra. Non stiamo parlando di un unico prodotto ma della medesima nuance. Avremo quindi un ombretto, un blush e un gloss del medesimo colore.

Fra le tonalità più gettonate ci sono le gradazioni del pesca, quelle effetto bronze e dorate oppure i toni del porpora.

Monocromatico non è monotono

Il make up monocromatico è davvero elegante e naturale, mai pacchiano e troppo appariscente. Valorizza ogni viso, è ottimo per il camouflage. Soprattutto è adatto ad ogni età proprio perché discreto e mai eccessivo.

Le tonalità da scegliere in base alle caratteristiche del viso

Le gradazioni aranciate, terra di Siena, sono perfette per le donne dai capelli castani e occhi nocciola. Con questa gradazione possiamo persino utilizzare un prodotto perlato, vivacizzando il tono su tono.

Il colore Bacca, invece, esalterà i visi con carnagione chiara o occhi azzurri e verdi. In questo caso, per non infossare l’occhio, la stesura dell’ombretto sarà molto leggera.

La palette dei rosa è invece l’ideale per le bionde andando soprattutto ad evidenziare la linea degli zigomi.

I prodotti da utilizzare per un trucco tono si tono

Fra gli ombretti i make up artist prediligono sia le polveri che le consistenze cremose. Per chi non fosse esperta nel truccarsi da sola si possono comunque utilizzare i matitoni da sfumare accuratamente però.

Per le guance troviamo i blush ma soprattutto gli illuminanti, in particolare per le gradazioni neutre e bronze.

Infine per il make up delle labbra, sono indicati i lip gloss o lucidalabbra.

Negli esempi di make up monocromatico perdono decisamente di importanza i prodotti che definiscono linee e contorni come gli eye liner, le matite contorno occhi e labbra.

Per approfondire invece le tendenze 2022 secondo la Milano Fashion Week in questo articolo diamo alcune linee guida.

Lo affermano le riviste di settore, è questa la tendenza del make up 2022 secondo TikTok ed esalta i visi di tutte le donne anche oltre i 50.