Con l’arrivo dei primi freddi, inizia anche la stagione di termosifoni, stufe e camini. Mantenere a una temperatura confortevole l’interno delle nostre case è importante per non cadere vittima di malanni durante l’inverno. E naturalmente è anche fondamentale per il nostro benessere quotidiano. Ma ora che stiamo accendendo i termosifoni, a quale temperatura dovremmo impostarli? C’è molta confusione intorno a questa domanda. C’è chi prende in considerazione la bolletta, chi è attento all’ambiente, e chi invece alza il riscaldamento al massimo e trascorre l’inverno in casa in maglietta.

Ma in realtà esiste una risposta ben precisa. Vediamo cosa consigliano gli esperti.

È questa la temperatura ottimale da tenere in casa a novembre secondo gli esperti

Se anche noi stiamo accendendo per le prime volte i termosifoni con l’arrivo di novembre, è normale chiedersi a quale temperatura dovremmo impostare l’impianto di riscaldamento.

La risposta in parte dipende dalle nostre preferenze personali. È noto, ad esempio, che le donne in genere tendono a preferire temperature più alte rispetto agli uomini. Anche gli anziani avranno necessità diverse rispetto ai giovani.

Ma una regola generale c’è. Secondo il Ministero della Salute, il microclima ideale da tenere in casa durante l’inverno è tra i 19 e i 22 gradi. È questa la temperatura ottimale da tenere in casa a novembre secondo gli esperti: non più di 22 gradi.

Ma questo vale principalmente durante la giornata. Di notte invece molti beneficiano di una temperatura più bassa. Intorno ai 17-18 gradi.

Ma la temperatura non è l’unico elemento da considerare.

Non è importante solo la temperatura ma anche l’umidità

C’è chi durante l’inverno ha troppa umidità in casa, e chi ha il problema opposto. Specialmente se utilizziamo i termosifoni, l’aria in casa può seccarsi troppo, con conseguenti fastidi alle vie respiratorie. Particolarmente vulnerabili all’aria troppo secca sono i bambini e gli anziani. Per questo, è buona abitudine assicurarsi sempre che l’aria in casa non sia troppo secca. La prima regola è di arieggiare spesso gli ambienti e cambiare l’aria. Questo ci aiuta non soltanto a umidificare gli ambienti ma anche a prevenire aria viziata, cattivi odori e malanni di stagione.

In secondo luogo, premuriamoci di acquistare dei contenitori di acqua appositi da fissare vicino ai termosifoni, in modo da mantenere l’umidità a un livello ideale. Sono anche disponibili in commercio degli umidificatori d’aria elettrici, ma non sono strettamente necessari.

