In estate molte donne desiderano dei colpi di sole naturali che possano illuminare il volto. I riflessi biondi o rossi sono quelli più gettonati perché richiamano il colore del sole.

Ma come ottenere questo risultato?

Con la tecnica dello strobing. Sembrerà strano ma è questa la tecnica usata dai migliori parrucchieri per avere dei bellissimi riflessi naturali senza cambiare il proprio colore di capelli.

Cosa è lo strobing

La tecnica dello strobing nasce nel fantastico mondo del make-up come alternativa al countouring. Infatti, quando si realizza la tecnica in questione, è come se si creassero dei veri e propri flash di luce sul nostro viso.

Il termine deriva da quello della luce stroboscopica in grado, cioè, di illuminare ad intermittenza ciò che la circonda. Prende spunto dal trucco orientale giapponese e coreano, dove si crea una base che ha come obiettivo una pelle molto levigata. Blush e crema renderanno tutto il viso più illuminato, quasi dall’effetto bagnato. Ma anche nel mondo degli hair stylist è questa la tecnica usata dai migliori parrucchieri per avere dei bellissimi riflessi naturali senza cambiare il proprio colore di capelli. Vediamo come.

Il compito del parrucchiere

Per un look fresco e naturale la risposta è lo strobing. Si tratta di illuminare i capelli nei punti strategici, vicino al volto, senza utilizzare tonalità scure. La tecnica è personalizzata: a seconda del proprio colore e spessore di capelli, della lunghezza, della forma del viso.

Vengono utilizzati toni leggermente più chiari rispetto al proprio colore naturale, andando ad evidenziare le zone dove il sole creerebbe riflessi naturali. La luminosità sarà così multi-tono e sana, illuminando naturalmente il viso.

La tecnica dello strobing è perfetta soprattutto per le chiome mosse o ricce: queste onde naturali, infatti, sono ideali per sfruttare al massimo la profondità del colore.

Per un viso lungo basterà illuminare le ciocche laterali; per uno più tondo sarà necessario schiarire leggermente i capelli alla radice. Il colore utilizzato sarà leggermente più chiaro per creare un fantastico gioco di luci ed ombre naturali. Rivolgendosi ad un professionista del settore si potrà realizzare l’effetto strobing più adatto al proprio volto e alla propria chioma, dall’effetto super natural.

Riflessi delicati, leggermente più chiari, gioco di luci e ombre: ecco spiegato perché è questa la tecnica usata dai migliori parrucchieri per avere dei bellissimi riflessi naturali senza cambiare il proprio colore di capelli.