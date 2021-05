I gechi sono dei rettili molto diffusi in Italia, specialmente lungo le zone costiere di mari e laghi.

Cercano riparo dai predatori soprattutto in crepe di muri, pietraie, o nei muretti a secco.

Non temendo la presenza dell’uomo, ed attratto da frutta ed insetti, riesce molte volte ad entrare in casa.

Per questo motivo, non sono animaletti tanto desiderati, anche se completamente innocui.

Infatti, il più delle volte si cerca in tutti i modi di allontanarli, anche rischiando di far loro del male o uccidendoli. Molti però non lo sanno, ma è questa la soluzione più economica e sicura per allontanare i gechi da case e balconi, senza utilizzare metodi invasivi.

Come agiscono i gechi

La maggior parte dei gechi agisce di notte. Nelle ore più buie e fresche, infatti, è più semplice per loro trovare e catturare insetti.

Quindi la possibilità di ritrovarsi di notte con un geco in casa non è proprio il massimo.

Spesso si reagisce con il terrore pensando che possa, ad esempio, entrare nel letto, o in qualche anfratto difficile da raggiungere.

E nella ricerca di rimedi sbrigativi per allontanarlo, si sfocia spesso nella violenza.

Ma è questa la soluzione più economica e sicura per allontanare i gechi da case e balconi senza utilizzare metodi invasivi. Vediamola subito.

Sfruttiamo la loro natura

Al contrario delle lucertole, i gechi sono degli straordinari arrampicatori. Tanto è vero che i produttori di nastri adesivi e colle, studiano da vicino l’organismo di questi rettili.

La loro capacità di aderire a qualsiasi superficie è sbalorditiva.

Quindi, assodato questo aspetto, bisogna trovare un modo per attirarli in luogo accogliente che non li sproni a spostarsi altrove.

Ad esempio, i gechi favoriscono luoghi caldi ed umidi. Quindi si potrebbe allestire un habitat ideale e controllato dove attirarli. Possiamo procurarci una scatola di scarpe e fare dei piccoli forellini su ogni lato.

Dopo di che, bagniamo dei fogli di carta assorbente con dell’acqua calda e copriamo la base della scatola.

Posizioniamo la scatola vicino a porte e finestre dalle quali possono entrare.

Fatto ciò, una volta dentro la scatola, possiamo liberarli nel giardino nel momento più opportuno.