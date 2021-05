È questa la soluzione geniale che si usa nelle isole più ventose per assicurarsi che tovaglie e coperture non volino mai via

A chi non è mai capitato di vedere il proprio picnic rovinato da una folata di vento improvvisa? Il rischio che tovaglia, piatti, bicchieri e tovaglioli vengano portati via dal vento si fa molto più concreto soprattutto vicino al mare, dove l’ambiente tende ad essere più ventoso. Per questo, gli abitanti delle zone marittime molto soggette al vento hanno inventato una soluzione geniale per assicurarsi che la tovaglia non voli mai via. Anche su balconi e terrazze esposti alle folate più forti.

È questa la soluzione geniale e senza ingombro che si usa nelle isole più ventose per assicurarsi che tovaglie e coperture non volino mai via.

Fissiamo la tovaglia con una graffettatrice

Dimentichiamoci pietre, libri, o pesi vari da distribuire lungo l’orlo della tovaglia. Esiste una soluzione molto più semplice e veloce, adatta per i tavoli da giardino. È questa la soluzione geniale e senza ingombro che si usa nelle isole più ventose per assicurarsi che tovaglie e coperture non volino mai via.

Si tratta di usare una graffettatrice. La graffettatrice, anche chiamata spillatrice pneumatica o pistola sparachiodi, è uno strumento utilissimo che possiamo usare per fissare dei punti di metallo molto resistenti su qualunque tipo di materiale. Se fisseremo la nostra tovaglia cerata, oppure di plastica o di stoffa utilizzando la graffettatrice, certamente non andrà più da nessuna parte, anche se ci troviamo in una zona estremamente ventosa. Se invece abbiamo un tavolo più delicato che non vogliamo rovinare con dei punti metallici, abbiamo un’altra soluzione.

Un’alternativa per i tavoli più delicati

Se non vogliamo usare la graffettatrice, possiamo usare un oggetto alternativo. Si tratta delle graffette rimovibili che vengono utilizzate per pizzicare la tovaglia sul bordo del tavolo. Attenzione però, perché non sempre questi oggetti sono abbastanza resistenti. Cerchiamo di evitare quelle di plastica, che potrebbero rompersi o non garantire una tenuta adeguata. Scegliamo invece quelle di metallo, che tendono ad essere più strette e aderenti.

Se siamo tra quelli a cui il clima ventoso fa sempre venire mal di testa, ecco un approfondimento su perché il vento ci fa venire il mal di testa e come porre rimedio.