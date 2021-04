Alcune serie su Netflix sono più viste di altre. Questa è una situazione inevitabile. Come nel mondo della televisione, anche in quello dello streaming ci sono programmi che catturano l’attenzione più di altri. E, in questo caso, vogliamo parlare di uno in particolare, che sta davvero facendo dei numeri di ascolti strepitosi.

Infatti, è questa la serie più vista in assoluto su Netflix che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo ed ecco il motivo!

CoComelon è riuscita a sorpassare tutte le serie TV aggiudicandosi il primo posto

A prendere la medaglia d’oro è la serie TV CoComelon. Questo programma, pensato per i bambini, è riuscito, infatti, a spodestare tutte le produzioni più famose. E la cosa interessante è che si tratta di uno show esclusivamente per bambini. CoComelon, infatti, racconta la semplicità della vita di un bambino che va a scuola. E questo lo si può vedere già dal primo episodio, dove il protagonista esprime la sua ansia per il primo giorno in classe.

Perché CoComelon è così vista?

La chiave del successo di CoComelon è molto semplice. Questa serie, infatti, aiuta i bambini nell’apprendimento. Attraverso le puntate e le canzoni studiate ad hoc, infatti, i più piccoli riescono ad apprendere numeri, lettere, nomi di animali e oggetti e colori. E le melodie che si susseguono aiutano la concentrazione di un bambino, che in questo modo non si distrae durante l’apprendimento. Si tratta, per lo più, di un programma pre-scuola, che avvia i bambini verso le elementari, facendoli arrivare già pronti e più sicuri di sé.

Dunque, è questa la serie più vista in assoluto su Netflix che ha tenuto milioni di persone incollate allo schermo ed ecco il motivo! Sicuramente i nostri figli ne sono entusiasti!

