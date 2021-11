Scegliere una nuova serie da seguire è un momento di grande indecisione, perché nessuno vorrebbe trovare qualcosa che annoi. Eppure, se cominciamo a guardare una puntata, diventa quasi una presa di posizione proseguire e non lasciare la visione a metà.

Soprattutto nel periodo invernale, sicuramente avremo più tempo, anche la sera, per dedicare un paio d’ore davanti la TV. Ormai abbiamo visto uscire centinaia di titoli e non ci stupiamo più di fronte a nulla, o quasi.

Il panorama è così vasto che riuscire a scovare nell’immediato qualcosa che ci tenga incollato allo schermo è un’impresa non da poco. Il 17 novembre, però, tra la lunga lista, spicca un titolo, di per sé molto curioso e alquanto enigmatico.

Infatti, è questa la serie Netflix italiana divertente ma riflessiva, assolutamente attuale e mai scontata, un vero capolavoro. Scritto e diretto da Zerocalcare, fumettista italiano della provincia di Arezzo e nato nel 1983. La serie è animata con grande stile e personalità e sta spopolando perché mira dritto al cuore con un tono ironico inaspettato.

L’autore

Michele Rech, il vero nome dell’autore, ha ricevuto diversi riconoscimenti, da sempre appassionato di racconti a fumetti e illustrazioni.

Ha pubblicato diversi volumi, tra cui, nel 2011, “la profezia dell’armadillo”, dove, nelle varie storie, troviamo sempre un armadillo come amico, una sorta di alter ego pittoresco. Nello stesso anno apre il suo blog, dove pubblica i suoi racconti, diventando un esempio di “blog dei fumetti” in Italia.

Non smette mai di disegnare e scrivere e le sue produzioni sono sempre molto singolari, con personaggi e animali davvero irresistibili.

La nuova serie, “Strappare lungo i bordi”, è ricca di personaggi già visti nelle sue opere ed è composta da 6 episodi, che durano ognuno circa 20 minuti in media, è già prima in classifica.

Guardare tutti gli episodi di fila di questa serie animata è un vero piacere. Fin dall’inizio il dialetto romano del protagonista lo rende da subito simpatico come pochi. Non è il classico fumetto, o serie, che vuole fare ridere o soltanto riflettere, perché potremo cogliere ogni singola sfaccettatura di queste breve storia.

Un po’ sopra le righe, cinico ma con molto realismo, ricco di metafore, avvincente e a tratti anche malinconico. Il protagonista è un semplice ragazzo in preda alle sue paranoie generazionali che deve capire, anche inciampando, quale sia la sua strada, con l’aiuto dei suoi amici strani.

Non sarà difficile per molti immedesimarsi, scoprendo che non siamo i soli a porci alcune domande, scatenando tutto l’arcobaleno delle emozioni, dalla rabbia, al puro divertimento, alla nostalgia.

Approfondimento

