L’estate porta con sé voglia di mare, sole e dolci freschi. Il dolce per eccellenza è proprio la granita, fresca, dissetante, golosa e facile da preparare.Questo dolce è in grado di far gola sia ai grandi ma anche ai piccini ed è l’ideale per rinfrescarsi nelle giornate calde e afose. Esistono ormai tantissimi gusti alternativi alla classica granita di limone o di fragole. Tra le varianti possiamo indicare quella all’amarena che sciogliendosi diventa un ottimo succo da gustare.

È questa la rinfrescante granita dell’estate facilissima da preparare e golosissima da mangiare

Gli ingredienti necessari sono molto facili da reperire, considerando anche che l’amarena è uno dei frutti dell’estate. La quantità indicata è per sei persone.

Ci occorreranno:

600 ml d’acqua;

600 ml di sciroppo di amarena;

300 ml di zucchero;

Succo di limone q.b.

Preparazione della granita dell’estate

La preparazione della granita è molto semplice. Prendiamo lo zucchero e versiamolo in un pentolino, poi aggiungiamo l’acqua e man mano mescoliamo.

Mettiamo il pentolino su una fiamma bassa e portiamo a bollore finché lo zucchero non si sarà sciolto.

Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e non appena lo sciroppo di zucchero sarà completamente raffreddato aggiungiamo lo sciroppo di amarena. Mescoliamo fin quando il composto non sarà ben amalgamato.

Utilizziamo un contenitore di plastica, l’ideale è una vecchia confezione di gelato e conserviamo in freezer per almeno tre ore. Il segreto per rendere questa granita unica e golosa è mescolare ogni mezz’ora cosicché il liquido non si congeli del tutto. Dopo circa tre ore la granita dell’estate è pronta.

Può essere consumata da sola oppure con dell’altro sciroppo puro da adagiare sopra. Altri amano aggiungere della panna fresca appena montata. Qualunque sia la scelta, la granita all’amarena metterà d’accordo tutti coloro che la gusteranno per via del suo sapore unico e delicato.

