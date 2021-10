Se siamo alla ricerca di quell’antipasto originale e perfetto per accogliere l’autunno, la scelta degli ingredienti è importante. Infatti, pur essendo buonissimi, gli asparagi non fanno certo pensare all’autunno. Invece, perché non optare per alcuni degli ingredienti più amati di questa stagione?

Una delle ricette più amate di sempre è il flan, ovvero uno sformato a base di verdura, uova e formaggio. Vediamo quindi come preparare un delizioso flan di topinambur al pepe e funghi secchi per accogliere l’autunno al meglio.

È questa la ricetta perfetta per l'antipasto autunnale per eccellenza semplicissimo da preparare

Il flan di topinambur, pepe e funghi secchi è un delizioso antipasto dal sapore autunnale golosissimo e adatto anche alle diete vegetariane. Inoltre, è molto facile da preparare e in tavola fa un figurone. Come protagonisti d’eccellenza per la ricetta abbiamo il topinambur, ovvero una radice simile alle patate ma che possiede più fibre e meno amido di queste.

Oltre ad essere una chicca culinaria, il topinambur è ricco di vitamine come la A, C, E, K e diverse vitamine B. Poi, a rendere unico questo flan concorrono anche i funghi, un alimento tipico della stagione autunnale. Vediamo quindi che è questa la ricetta perfetta per l’antipasto autunnale per eccellenza semplicissimo da preparare.

Topinambur, pepe e funghi secchi

Questa ricetta deliziosa è perfetta sia come antipasto, magari impiegando degli stampi monodose, che come portata principale. Vediamo ora come si prepara.

Ingredienti:

250 gr topinambur;

1 cipolla;

1 spicchio aglio;

0,2 L latte;

2 uova;

1 tazza brodo vegetale;

3 cucchiai funghi secchi misti o porcini;

1 cucchiaio pepe nero;

q.b. olio evo, sale.

Procedimento:

cominciamo mettendo buona parte dei funghi secchi in acqua tiepida per qualche momento, per poi asciugarli e tritarli finemente. Attenzione però a tenerne un po’ da parte per decorare i flan.

Poi, facciamo saltare i funghi in padella con un filo d’olio e con l’aglio per un minuto. Uniamo ora anche la cipolla a fettine e i topinambur a fettine. Uniamo in brodo e cuociamo per circa 10-15 minuti.

Quando è quasi pronto, scopriamo la padella e facciamo asciugare per qualche momento, poi spegniamo la fiamma e rimuoviamo l’aglio. Adesso, frulliamo il tutto ed uniamo il latte e le uova sbattute, il sale e il pepe. Dopo aver spennellato gli stampini monodose per i flan, versiamo il contenuto in ogni stampo e cuociamo per circa 20 minuti in forno statico a 180 °C.

Al termine della cottura, decorare i flan con i funghi secchi rimasti e servire i flan caldi.

Ecco, dunque, come preparare i deliziosi flan di topinambur, pepe e funghi per accogliere come si deve la stagione autunnale.

